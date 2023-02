Ngày 24/2, Công an huyện Châu Đức tổ chức lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc thành lập Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) thuộc Công an huyện Châu Đức.

Tại buổi lễ, Công an huyện Châu Đức đã công bố Quyết định số 222/QĐ-CAT ngày 16/2 của Công an tỉnh về việc triển khai Đội Cảnh sát PCCC-CNCH thuộc Công an huyện và tiến hành nghi thức tuyên thệ trước Quốc kỳ.

Đội gồm 10 thành viên, trong đó có 2 lãnh đạo và 8 chiến sĩ do Trung tá Phạm Công Lương làm Đội trưởng. Đội có nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực PCCC-CNCH; nắm chắc tình hình, địa bàn, tham mưu cho lãnh đạo về công tác phòng cháy chữa cháy; tiếp nhận và xử lý thông tin về cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống cháy nổ trên địa bàn huyện Châu Đức.

THÁI BÌNH