Thực hiện Nghị quyết TW8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Không để bị động, bất ngờ

Bà Rịa-Vũng Tàu có bờ biển dài 305,4km và trên 100.000km2 thềm lục địa, nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, giữ vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh, đảm nhiệm tuyến phòng thủ chủ yếu trên hướng biển của Quân khu 7.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng nêu trên, từ năm 2013 đến nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt động có hiệu quả.

ÔNG NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG Phát huy sức mạnh đại đoàn kết và truyền thống anh hùng Với truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và việc phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, kế thừa, phát triển những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong những nhiệm kỳ qua, tôi tin tưởng rằng Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tỉnh ủy đã chỉ đạo lực lượng quân sự, công an, biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xử lý những tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Bằng nhiều biện pháp phòng ngừa, các lực lượng đã đấu tranh trấn áp tội phạm, loại trừ nhân tố gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cụ thể, từ năm 2013 đến nay, Công an tỉnh xác minh, truy tìm, đấu tranh 528 trường hợp có hoạt động nghi vấn liên quan đến an ninh chính trị; tội phạm về kinh tế, môi trường, ma túy được phát hiện xử lý quyết liệt. Các cơ quan chức năng tỉnh cũng đã phối hợp làm thủ tục xuất nhập, quá cảnh, kiểm tra, giám sát, bảo đảm an ninh cho 62.576 lượt chuyến tàu chở hàng, 1.296 lượt chuyến tàu khách; điều tra, xác minh, xử lý 39 tàu nước ngoài neo đậu trái phép trong vùng nước nội thủy Việt Nam; 252 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; 5 đối tượng nhập cảnh trái phép.

ÔNG PHẠM VIẾT THANH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH Mỗi người dân là một chiến sĩ trong bảo vệ Tổ quốc Bảo vệ Tổ quốc không đơn thuần là để ứng phó với chiến tranh mà vấn đề quan trọng là tạo ra sức mạnh để giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, từ đó xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng XHCN. Do đó, ngoài việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ dẫn đến xảy ra điểm nóng, xung đột vũ trang và kiên quyết đánh bại mọi hành động xâm lược, bạo loạn, lật đổ, các cấp ủy, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị tỉnh cần tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức về thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc cho toàn thể nhân dân, để mỗi người dân đều thực sự là một chiến sĩ trong bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, xác định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, MTTQ và các đoàn thể chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời triển khai nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động ý nghĩa như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đến nay, 100% thôn, ấp, khu phố có quy ước, góp phần nâng cao ý thức tự quản trong cộng đồng; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%, tỷ lệ thôn, ấp, khu phố văn hóa đạt 98%, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, DN văn hóa đạt 90%.

Bộ đội Biên phòng tỉnh quan sát, theo dõi các mục tiêu trên khu vực biên giới biển.

LLVT tỉnh tham gia diễn tập phòng thủ.

Tăng cường quốc phòng-an ninh

Dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ngày càng công khai và toàn diện hơn; tệ nạn xã hội ngày một phức tạp, tác động trực tiếp đến quá trình thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Do đó, vấn đề đặt ra lúc này là kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng-an ninh.

Theo Đại tá Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, bài học kinh nghiệm của ông cha ta là “lo giữ nước từ khi nước chưa nguy”, quan điểm này thể hiện tầm nhìn chiến lược, tính chủ động, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đầu tư hơn 2.289 tỷ đồng cho nhiệm vụ quốc phòng-an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ; tổ chức 194 đợt diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

“Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình ổn định để phát triển, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” trong tình hình mới’, Đại tá Lê Xuân Bình nói.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, với chức năng và nhiệm vụ của mình, Công an tỉnh sẽ tăng cường công tác diễn tập xử lý các tình huống bạo loạn, khủng bố để nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên khi có tình huống xảy ra. Đồng thời vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới biển, đảo.

Bài, ảnh: MINH NHÂN