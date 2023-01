Thư chúc mừng năm mới 2023 và Xuân Quý Mão

của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Mừng năm mới 2023 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc năm Quý Mão, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh thân ái gửi tới toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh, bà con quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu sinh sống ở mọi miền đất nước và ở nước ngoài, các doanh nhân, chuyên gia, công nhân, người lao động đang làm việc và sinh sống tại tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thưa toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ!

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, các cấp ủy đảng, chính quyền đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các chương trình, kế hoạch, các giải pháp cụ thể quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Từ đầu năm đến nay, tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ, xung đột Nga - Ukraine kéo dài, hậu quả của đại dịch Covid-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ở trong nước, áp lực giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân.

Mặc dù vậy, với tinh thần đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, lực lượng vũ trang, cùng sự đồng hành, vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong năm 2022 đã đạt được những bước đột phá ấn tượng, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022 của tỉnh đã đạt và vượt kế hoạch: Thu ngân sách 109.800 tỷ đồng, đạt 153,4% dự toán, trong đó thu nội địa 45.000 tỷ đồng, đạt 130% so với dự toán, là mức thu cao nhất trong những năm gần đây; chỉ số sản xuất công nghiệp ước thực hiện cả năm 2022 (trừ dầu thô và khí đốt) tăng 10,66%; tổng vốn đầu tư trong, ngoài nước cấp mới và điều chỉnh tăng thêm năm 2022 quy đổi khoảng 2,07 tỷ USD, đạt 112,77% kế hoạch và tăng 0,43%; hoạt động du lịch nhanh chóng khôi phục và có sự tăng trưởng rất mạnh so với năm 2021 với mức tăng doanh thu dịch vụ lưu trú 128%, doanh thu lữ hành 137%.

Các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục, đào tạo tiếp tục được nâng cao, nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo được quan tâm phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, chính sách đối với người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm, chăm lo, đặc biệt chúng ta rất vui mừng khi tỉnh đã đạt mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia; công tác cải cách hành chính được đặc biệt quan tâm và tập trung chỉ đạo quyết liệt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và bảo đảm.

Điểm nổi bật nữa đó là các công trình trọng điểm được thúc đẩy, tạo bước đột phá lớn trong năm 2022 như: Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đang được triển khai tích cực, phấn đấu khởi công vào ngày 30 tháng 4 năm 2023; tỉnh cũng đã khởi công Cầu Phước An, đưa vào hoạt động Chi cục Kiểm định Hải quan tại khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải; đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư Đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh, Tuyến giao thông kết nối với đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu từ nút giao Quốc lộ 56, thành phố Bà Rịa đến Vòng xoay 51B, C thành phố Vũng Tàu, Tuyến đường ven biển Vũng Tàu – Bình Thuận…

Đặc biệt, với sự kiện Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 24-NQ/TW, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về “Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã tạo sự gắn kết cho các địa phương trong vùng và là động lực cho Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển vượt bậc hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cho vùng và đất nước trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tôi xin ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh về những kết quả đạt được trong bối cảnh kinh tế - xã hội đầy khó khăn, thách thức của năm 2022.

Trân trọng cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương bạn, các tổ chức trong nước và quốc tế, bà con quê hương Bà Rịa– Vũng Tàu trong và ngoài nước đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua.

Thưa toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ!

Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh được dự báo vẫn còn tiếp tục khó khăn, cơ hội và thách thức đan xen; đồng thời đây cũng là năm phải tăng tốc hơn nữa để bảo đảm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt cơ hội để hoàn thành vượt mức kế hoạch của năm 2023.

Trước thềm năm mới 2023 và Xuân Quý HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, thân ái gửi đến các bậc lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, các thương binh, bệnh binh, Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh, bà con quê hương Bà Rịa– Vũng Tàu đang sinh sống và làm việc trên mọi miền đất nước và ở nước ngoài, cùng toàn thể cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, chuyên gia, công nhân, người lao động đang làm việc và sinh sống trên địa bàn tỉnh đón một năm mới và mùa Xuân an lành, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Chúc năm mới thắng lợi mới!