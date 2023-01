Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, ngày 6/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm, chúc thọ và chúc tết các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Đoàn do ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng Đoàn đã thăm, tặng quà và chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi, gồm: cụ Lầu Sườn Chăn (thôn Sông Xoài 2); cụ Bùi Hượt và cụ Trần Thị Hiếu (thôn Sông Xoài 3); cụ Nguyễn Cảnh (thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức).

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc thọ cụ Bùi Hượt và cụ Trần Thị Hiếu (thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức). Ảnh: NGỌC BÍCH

Đoàn do ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc thọ và chúc Tết các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn TP. Vũng Tàu, gồm cụ Phạm Nga (đường Phan Bội Châu, phường 2) và cụ Lâm Văn An (đường Nguyễn An Ninh, phường 7).

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc thọ cụ Phạm Nga (phường 2, TP. Vũng Tàu). Ảnh: KHÁNH CHI

Đoàn do ông Đặng Minh Thông, Ủy vên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã thăm, tặng quà tới các cụ: Võ Hoang (86C, khu phố Long Tân, thị trấn Long Điền), Trần Lạc (ấp Phước Trung, xã Tam Phước), Nguyễn Tri Phương (khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải) và Phan Thái Hòa (ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền).

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc thọ cụ Nguyễn Tri Phương, khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền). Ảnh: MINH THANH

Đoàn do ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đến thăm, chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi, gồm: Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Chính (ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng) và cụ Mai Văn Lịch (ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền); cụ Lê Thị Liên (ấp Thanh An, xã Láng Dài) và cụ Võ Thị Được (khu phố Phước Sơn, thị trấn Đất Đỏ).

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc thọ 100 tuổi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Chính (ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền).Ảnh: QUANG VINH

Đoàn do ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến thăm và tặng quà, chúc thọ các cụ 100 tuổi trên địa bàn huyện Châu , gồm: cụ Nguyễn Thị Thành và cụ bà Ngô Thị Ba (xã Bình Giã); cụ Nguyễn Hiệu và cụ Trần Thị Thơm (xã Quảng Thành).

Ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chúc thọ cụ Nguyễn Hiệu (xã Quảng Thành, huyện Châu Đức). Ảnh: ĐINH HÙNG

Đoàn do ông Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm đến thăm, chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi gồm: cụ Nguyễn Thị Văn ( ngụ 42 Dương Vân Nga, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu); cụ Nguyễn Thị Thuyết ( ngụ 72 Nguyễn Thiện Thuật, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu).

Ông Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc thọ cụ Nguyễn Thị Văn (42 Dương Vân Nga, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu).Ảnh: HUYỀN TRANG

Đoàn do ông Lê Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đến thăm, chúc thọ và chúc Tết các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn huyện Châu Đức, gồm: cụ Hồ Thị Thân (thôn Đồng Tiến xã Cù Bị); cụ Ngô Thị Phượng (thôn Đồng Tâm, xã Cù Bị); cụ Nguyễn Thị Tuyền (thôn Quảng Long, xã Kim Long); cụ Nguyễn Văn Mỹ (thôn Quảng Long, xã Kim Long).

Ông Lê Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc thọ cụ Nguyễn Thị Tuyền (xã Kim Long, huyện Châu Đức). Ảnh: TRẦN TIẾN

Đoàn do ông Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc thọ cụ Nguyễn Thị Tuyết (tổ 18, khu phố 1) và cụ Phạm Thị Gái (tổ 13, khu phố 2), phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa.

Ông Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chúc thọ cụ Phạm Thị Gái (tổ 13, khu phố 2, phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa). Ảnh: CẨM NHUNG

Đoàn do bà Lê Thị Kim Thu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà các cụ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc gồm: cụ Nguyễn Văn Hữu (KP. Xóm Rẫy, TT. Phước Bửu); cụ Đặng Thị Bản (KP. Láng Sim, TT. Phước Bửu); cụ Nguyễn Thị Ân (ấp Thạnh Sơn 4, xã Phước Tân); cụ Phan Thị Hóa (ấp Tân Trung, xã Phước Tân).

Bà Lê Thị Kim Thu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà cụ Đặng Thị Bản (KP. Láng Sim, TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc). Ảnh: MINH NHÂN

Đoàn do bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến thăm và chúc thọ các cụ 100 tuổi trên địa bàn TP.Bà Rịa, gồm, cụ Đỗ Lộc (phường Phước Hưng); cụ Nguyễn Kim No (phường Phước Trung); cụ Hoàng Thị Nhơn và cụ Vũ Thị Hoà (phường Phước Hiệp).

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh chúc thọ cụ Hoàng Thị Nhơn(phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa). Ảnh: TRÚC GIANG

Đoàn do ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc thọ các cụ: Bùi Văn Lục (tổ 4, KP. Kim Sơn, phường Kim Dinh); Nguyễn Văn Mộc (tổ 5, KP. Nam Dinh, phường Kim Dinh); Hoàng Thị Sâm ( tổ 5, KP. Nam Dinh, phường Kim Dinh); Nguyễn Thị Mai (tổ 4, KP. Hải Dinh, phường Kim Dinh), TP. Bà Rịa.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chúc thọ cụ Nguyễn Thị Mai (tổ 4, KP. Hải Dinh, phường Kim Dinh,TP. Bà Rịa). Ảnh: THÙY HƯƠNG

Đoàn do ông Lương Trí Tiên, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm và chúc thọ các cụ 100 tuổi trên địa bàn huyện Đất Đỏ gồm: cụ Nguyễn Bông, cụ Trần Sở (thị trấn Phước Hải); cụ Nguyễn Thị Diệu, cụ Nguyễn Thị Binh (xã Lộc An).

Ông Lương Trí Tiên chúc thọ cụ Nguyễn Thị Binh (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ). Ảnh: MINH TÂM

Đoàn do ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm tặng quà và chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức gồm cụ Nguyễn Thị Hội (thôn Thuận Sơn); cụ Lê Thị Đám (thôn Quảng Giao); cụ Huỳnh Thị Đoán (thôn Quảng Giao) và cụ Vũ Văn Công (thôn Sơn Hòa).

Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh thăm và chúc thọ cụ Vũ Văn Công (thôn Sơn Hoà, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức). Ảnh: KIM HỒNG

Đoàn do bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng Đoàn đã đến thăm các cụ: Nguyễn Xuân Lanh (đường 30/4, phường 11), Trần Thị Luỹ (thôn 4, xã Long Sơn) và Nguyễn Thị Mai (thôn 5, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu).

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đến thăm cụ Nguyễn Xuân Lanh (đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu). Ảnh: VĂN ANH

Tại các nơi đến thăm, các Trưởng Đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc các cụ sống vui, sống thọ và là tấm gương cho các con, cháu noi theo. Đồng thời tặng quà gồm Thư chúc thọ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, khánh vàng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, vải lụa và 2,5 triệu đồng tiền mặt.

NHÓM PV THỜI SỰ