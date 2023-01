“Không trễ hẹn, không gây phiền hà, không bổ sung hồ sơ quá 1 lần” và “Biết chào hỏi, biết mỉm cười, biết cảm ơn, biết xin lỗi” là nội mô hình cải cách hành chính (CCHC) “3 không, 4 biết” do UBND xã An Ngãi, huyện Long Điền thực hiện từ tháng 3/2022 đến nay. Mô hình được UBND tỉnh đánh giá là cách làm hay cần nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã An Ngãi, huyện Long Điền hướng dẫn người dân thực hiện TTHC.

“Cuối giờ chiều, sắp hết giờ làm việc nhưng tôi vẫn nhận được sự hướng dẫn làm thủ tục hành chính tận tình với nụ cười thường trực của công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã An Ngãi…” hay “Công chức hộ tịch xã An Ngãi đã giải quyết thủ tục hành chính của tôi rất nhiệt tình và tôi rất hài lòng”… là những lời nhận xét của người dân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại xã An Ngãi, huyện Long Điền được lưu lại tại sổ góp ý nơi đây.

Bà Phạm Thị Phương Hoa (ngụ ấp An Hòa, xã An Ngãi, huyện Long Điền) khá bỡ ngỡ khi đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã An Ngãi thực hiện thủ tục ủy quyền để nhận tiền chứng thực chữ ký vào chiều 5/1. Ngay sau đó, công chức Trần Thanh Vũ, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã An Ngãi đã cất tiếng chào hỏi, mỉm cười và hướng dẫn cụ thể các thủ tục cần thiết. Nhờ đó, hồ sơ của bà Hoa đã được giải quyết nhanh chóng. Bà Phương Hoa chia sẻ: “Được sự hướng dẫn chu đáo, thân thiện của công chức làm việc tại nơi đây, tôi cảm thấy rất hài lòng”.

Được biết, nhằm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu thực hiện các TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã, từ tháng 3/2022, UBND xã An Ngãi đã áp dụng thực hiện mô hình “3 không, 4 biết” trên địa bàn xã An Ngãi. Cụ thể, 3 không là: Không trễ hẹn, không gây phiền hà, không bổ sung hồ sơ quá 1 lần và 4 biết là: Biết chào hỏi, biết mỉm cười, biết cảm ơn, biết xin lỗi.

Kết quả giải quyết TTHC trong năm 2022, UBND xã An Ngãi, huyện Long Điền đã tiếp nhận và giải quyết là 2.702 hồ sơ, trong đó có 2.687 hồ sơ trước hẹn và đúng hẹn, 15 hồ sơ quá hạn.

Theo bà Lê Thị Kim Oanh, Chủ tịch UBND xã An Ngãi, huyện Long Điền, qua quá trình triển khai thực hiện, mô hình đã tác động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, phong cách làm việc, phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, công chức, nhất là vai trò, trách nhiệm, uy tín của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại đơn vị đã nâng lên, được nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao. Từ đó, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ của cán bộ, công chức trong việc phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; đặc biệt là công tác giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên tinh thần dân chủ, công khai, trách nhiệm, đúng pháp luật gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý hành chính, mang lại sự hài lòng cao nhất cho tổ chức và cá nhân khi có nhu cầu giao dịch thủ tục hành chính, tăng dần tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn, sớm hạn, hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn. “Đặc biệt, từ khi áp dụng mô hình này tại địa phương thì được đa số người dân đánh giá cao và bày tỏ sự hài lòng. Trong đó, tổng thời gian giải quyết TTHC được rút ngắn nhiều so với thời gian theo quy định”, bà Lê Thị Kim Oanh bày tỏ.

