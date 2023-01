Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết cơ quan, DN

Sáng 9/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Công ty CP Lạc Việt và Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa và quà Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho Công ty CP Lạc Việt.

Tham dự cùng Đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở NN-PTNN.

Tại mỗi nơi đến, ông Lê Ngọc Khánh thông tin tình hình kinh tế-xã hội năm 2022, những định hướng lớn của tỉnh trong năm 2023, trong đó có thời điểm dự kiến khởi công các dự án giao thông kết nối quan trọng như cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, cầu Phước An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời thăm hỏi và chúc toàn thể cán bộ, người lao động Công ty CP Lạc Việt và Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu năm mới tràn đầy năng lượng, niềm tin, gặt hái nhiều thành công.

Chúc Tết Công ty CP Lạc Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh mong muốn DN cùng tư duy với tỉnh nâng tầm du lịch.

Tại Công ty CP Lạc Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn DN cùng tư duy, đề xuất tỉnh các giải pháp để nâng tầm du lịch, chung tay trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá thu hút khách du lịch, đưa du lịch phát triển xứng tầm 1 trong 4 trụ cột kinh tế của tỉnh.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam cho đại diện Ban Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.

Nhấn mạnh vai trò của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu trong đảm bảo an toàn, an toàn hàng hải và trách nhiệm to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại vùng biển cửa ngõ chiếm 60% lượng tàu thuyền vào Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tiếp tục phát huy những thành quả đạt được hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trung ương và tỉnh giao.

Ông Lê Văn Thức, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện nhiệm vụ và phương hướng năm 2023

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và quà Tết thay lời chúc năm mới đến đại diện 2 cơ quan, DN trên.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA-ĐẠI HẢI