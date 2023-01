Làm tốt công tác chăm lo Tết cho người dân

Đó là đánh giá của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn tỉnh, sáng 13/1.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến ngày 12/1, đã có hơn 61 ngàn lượt đối tượng chính sách, đơn vị được cấp quà Tết với số tiền khoảng 66,6 tỷ đồng; gần 72 ngàn lượt hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo Tết với tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng; trong đó, hơn 2,2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí vận động.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Tài Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự cuộc họp.

Cùng với đó, tỉnh và các địa phương cũng thực hiện các hoạt động như: tổ chức lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ và tổ chức các đoàn thăm, tặng quà các cơ quan, đơn vị, Anh hùng lực lượng vũ trang, Mẹ VNAH, người có công; chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi, 90 tuổi; chăm lo Tết cho người lao động…

Qua những hoạt động chăm lo Tết, các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tiếp tục phấn khởi và tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp và toàn xã hội.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phạm Viết Thanh nhận định, tỉnh và các địa phương đã thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho người dân.

“Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương không chỉ dựa vào nguồn ngân sách mà đã vận động được nguồn lực xã hội để chăm lo Tết cho người dân”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Ông Phạm Viết Thanh cũng đề nghị, trong thời gian tới, cần tiếp tục rà soát, không để bỏ sót các trường hợp cần được hỗ trợ để bảo đảm mọi người dân có Tết an vui. Các sở, ngành, địa phương cần thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là khi lượng du khách được dự báo sẽ về Bà Rịa-Vũng Tàu khá đông trong dịp Tết.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu về công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Công an tỉnh và các địa phương cần có giải pháp kiểm soát tình trạng đốt pháo nổ trái phép, không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền mà còn xử phạt nặng những trường hợp vi phạm để răn đe. Các sở, ngành, địa phương cần chuẩn bị kế hoạch chu đáo, để ngay lập tức bắt tay vào thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm 2023 sau kỳ nghỉ Tết.

