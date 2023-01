Để công tác chăm lo Tết cho người dân được chu đáo nhất, sáng 13/1, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung làm tốt công tác này, không để sót trường hợp được chăm lo, hỗ trợ Tết.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp.

Bảo đảm các đối tượng đều được hỗ trợ Tết

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến ngày 12/1, tỉnh đã tổ chức cấp tiền quà Tết cho 61.246 đối tượng chính sách, đơn vị với tổng số tiền là hơn 66,64 tỷ đồng; tổ chức cấp tiền quà Tết cho 71.983 đối tượng hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 47,2 tỷ đồng; trong đó, hơn 2,2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí vận động.

Ngoài nguồn ngân sách tỉnh, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố cân đối kinh phí hỗ trợ thêm cho các đối tượng hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội hoặc vận động các cá nhân, tổ chức, mạnh thường quân để hỗ trợ quà cho những cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bảo đảm các tất cả mọi người đều có điều kiện đón Tết.

Việc trợ cấp Tết được triển khai đồng bộ, kịp thời, công khai và trực tiếp đến tận tay đối tượng. Bên cạnh đó, công tác chi trả trợ cấp xã hội tháng 1 cho đối tượng bảo trợ xã hội cũng được thực hiện cùng với chi trợ cấp Tết.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm nhiều đến việc chăm lo Tết cho gia đình chính sách xã hội nói chung cũng như gia đình chính sách ưu đãi người có công.

Qua những hoạt động chăm lo Tết, các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tiếp tục phấn khởi và tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp và toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Quý Mão 2023. LĐLĐ tỉnh hỗ trợ Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn 1.000 suất (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); hỗ trợ vé xe cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, 3 năm chưa về quê (150 suất, mức tối đa là 1 triệu đồng/suất)…

LĐLĐ tỉnh còn tổ chức chương trình “Tết Sum vầy-Xuân gắn kết” năm 2023 trong 2 ngày 6 và 7/1 tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TX.Phú Mỹ với các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động; chương trình “Chợ Tết công đoàn năm 2023” diễn ra từ ngày 6-7/1với 57 gian hàng; chương trình “Tết Sum vầy-Xuân gắn kết” diễn ra ngày 7/1, thu hút khoảng 1.000 đoàn viên, người lao động tham gia...

Ngoài ra, công đoàn cấp trên trực tiếp đều xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo, trợ cấp Tết cho CNVCLĐ khó khăn, số quà dự kiến là 10.500 suất, trị giá 5,4 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến trao quà cho hộ nghèo, khó khăn tại TP.Bà Rịa.

DN thưởng Tết cao nhất 535,7 triệu đồng/người

Về phía các DN cũng đã tổ chức chi trả lương, thưởng Tết cho người lao động. Cụ thể, tính đến ngày 4/1, toàn tỉnh có 159 DN báo cáo dự kiến thưởng Tết âm lịch cho 47.181 người lao động, trong đó: cao nhất 535,7 triệu đồng/người; thấp nhất 500.000 đồng/người.

Tại cuộc họp, các đơn vị cũng đã báo cáo các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn tính mạng cho người dân… Đặc biệt, các phương án tăng cường bảo đảm an toàn giao thông ở QL51 và các khu vực có lưu lượng xe lưu thông trong dịp Tết dự báo sẽ tăng cao.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phạm Viết Thanh cho rằng, các cơ quan, ban ngành, địa phương đã thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho người dân. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương không chỉ dựa vào nguồn ngân sách mà đã vận động được nguồn lực xã hội để chăm lo Tết cho người dân.

Ông Phạm Viết Thanh đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục rà soát, không để bỏ sót các trường hợp cần được hỗ trợ để bảo đảm mọi người dân có Tết an vui. Các sở, ngành, địa phương cần thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là khi lượng du khách được dự báo về Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ khá đông trong dịp Tết.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Công an tỉnh và các địa phương cần có giải pháp kiểm soát tình trạng đốt pháo nổ trái phép, không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền mà còn xử phạt nặng những trường hợp vi phạm để răn đe. Các sở, ngành, địa phương cần chuẩn bị kế hoạch chu đáo, để ngay lập tức bắt tay vào thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2023 sau kỳ nghỉ Tết.

Bài, ảnh: MINH THIÊN