Sáng 6/1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ (DQTV) và giáo dục quốc phòng-an ninh (QP-AN) của Ban CHQS các cơ quan, tổ chức cơ sở cấp tỉnh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đại tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, toàn tỉnh hiện có 70 Ban CHQS các cơ quan, tổ chức với tổng số 1.968 chiến sĩ tự vệ (đạt 10,6% so với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động). Năm 2022, Ban CHQS các cơ quan, tổ chức cơ sở cấp tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, Ban Giám đốc thực hiện tốt công tác quốc phòng, DQTV và giáo dục QP-AN; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, tổ chức, không để các vụ việc phức tạp xảy ra; cử 1.658 chiến sĩ tự vệ tham gia huấn luyện, tập huấn (đạt 84,2% so với quân số biên chế); vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ủng hộ 162 triệu đồng để xây tặng 3 căn “Nhà tình nghĩa quân-dân” cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, Ban CHQS các cơ quan, tổ chức tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp, Ban Giám đốc lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự; chú trọng công tác xây dựng và huấn luyện cho đội ngũ tự vệ; phối hợp các lực lượng có liên quan trên địa bàn tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, tổ chức.

Tin, ảnh: MINH NHÂN