Sáng 19/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2022; nhìn nhận, đánh giá các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; công tác xây dựng Công an xã, thị trấn; đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 và thời gian tới; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, cảm ơn những đóng góp, cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân và thành tích to lớn của lực lượng Công an nhân dân đạt được trong năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Giai đoạn phát triển mới có những cơ hội, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức là nhiều hơn.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị lực lượng Công an nhân dân tiếp tục tiên phong, gương mẫu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực công tác Công an; làm nòng cốt và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tích cực chống giặc “nội xâm”, góp phần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Lực lượng Công an nhân dân phải nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng, trúng tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, từ sớm, từ xa; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để hình thành các hội, nhóm bất hợp pháp, tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp, nổi lên, ứng phó nhanh với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị nâng cao hiệu lực, hiệu quả về xây dựng và thực thi pháp luật trong các lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể xã hội làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy, buôn lậu…

Đặc biệt chú ý xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế; chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa, từ bên ngoài biên giới, lãnh thổ.

Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, có cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả trong nội bộ ngành Công an, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Đảng bộ Công an Trung ương, Đảng bộ Công an các cấp tiếp tục phải là Đảng bộ mẫu mực, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, lối sống; xây dựng người chiến sĩ Công an nhân dân có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc và hai bàn tay sạch, trọng danh dự vì “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, để lực lượng Công an nhân dân luôn luôn là “Thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc và tâm trong sáng”, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính

