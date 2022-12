Phối hợp giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội

Chiều 26/12, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị giao ban công tác quốc phòng-an ninh năm 2022.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo Bộ CHQS tỉnh, năm 2022, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng-an ninh giữa lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội. Cụ thể, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Công an, Biên phòng tổ chức 181.180 lượt tổ tuần tra với sự tham gia của 405.194 lượt cán bộ, chiến sĩ, qua đó bắt giữ 163 vụ với 299 đối tượng vi phạm pháp luật và gây rối an ninh trật tự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đề nghị lực lượng quân sự, công an, biên phòng tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác nắm bắt, dự báo sát, đúng tình hình trên không, trên biển và trên địa bàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Tin, ảnh: THẢO NGUYÊN