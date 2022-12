Năm 2023, giải quyết việc làm tăng thêm cho 2.800 lao động

Chiều 23/12, UBND TP.Vũng Tàu tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, dự toán thu chi ngân sách và phát động phong trào thi đua, ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị năm 2023.

Căn cứ vào Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và phân giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, HĐND TP.Vũng Tàu đã quyết nghị các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023.

Theo đó, chỉ tiêu về tổng mức bán lẻ hàng hóa 38.410 tỷ đồng, bằng 106,38% so với năm 2022; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8.560 tỷ đồng, bằng 105,54% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải, kho bãi 10.500 tỷ đồng, bằng 105,86% so với cùng kỳ; số khách du lịch qua đêm đạt 2,390 triệu lượt, bằng 118,49% so với cùng kỳ...

Về chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023 là 4.778 tỷ đồng, chi ngân sách là 2.614 tỷ đồng. UBND tỉnh giao UBND thành phố làm chủ đầu tư 41 dự án với tổng kế hoạch vốn hơn 1.379 tỷ đồng. Dự án, đồ án đầu tư từ vốn ngân sách thành phố là 82 dự án với tổng số vốn hơn 800 tỷ đồng.

Thành phố đặt chỉ tiêu giải quyết việc làm tăng thêm cho 2.800 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo còn lại theo chuẩn tỉnh là 0,82% tổng số hộ dân, không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia...

THI PHONG