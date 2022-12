Năm 2022, TX. Phú Mỹ thu ngân sách đạt 30.625 tỷ đồng

Ngày 23/12, HĐND TX. Phú Mỹ đã tổ chức kỳ họp thứ bảy khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.

Chủ tọa kỳ họp

Trình bày báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ cho biết, năm 2022, kinh tế TX. Phú Mỹ phục hồi và khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Thị xã đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách tỉnh, với tổng thu ngân sách trên địa bàn là 30.625 tỷ đồng. Trong đó, tổng thu ngân sách được giao hơn 2.351 tỷ đồng, vượt 16,6% nghị quyết; thu điều tiết ngân sách địa phương hơn 1.330 tỷ đồng, vượt 21,3% nghị quyết, tăng 20,8% so cùng kỳ. Các lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ được phục hồi, phát triển, tăng trưởng khá cao.

Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ tham dự cuộc họp

Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh ước thực hiện 796,381 tỷ đồng, đạt 98,65% nghị quyết, tăng 31% so cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách thị xã đảm bảo theo kế hoạch. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đạt hiệu quả cao.

Trong năm 2022, thị xã đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa được quan tâm chú trọng, công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; công tác giảm nghèo vượt 83,75% chỉ tiêu tỉnh giao; thị xã hoàn thành sớm mục tiêu, kế hoạch giảm nghèo theo chuẩn quốc gia đến năm 2025; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ tham dự cuộc họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lê Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND TX. Phú Mỹ biểu dương các cấp, các ngành, quân và dân của thị xã đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 theo Nghị quyết của Đảng bộ thị xã và Nghị quyết của HĐND thị xã đã đề ra.

Năm 2022, giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh ước thực hiện 796,381 tỷ đồng, đạt 98,65% nghị quyết, tăng 31% so cùng kỳ. Trong ảnh: Dự án trường Tiểu học Phú Mỹ 2 chuẩn bị hoàn thành và sẽ đưa vào hoạt động tỏn năm 2023

Kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo, tờ trình quan trọng như: Tờ trình đề nghị phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp thị xã, số bổ sung ngân sách xã, phường và phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2023; 5 tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án; 3 tờ trình về điều chỉnh Chủ trương đầu tư của 3 dự án; Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023…

Các đại biểu và cử tri đã thảo luận, chất vấn các vấn đề liên quan đến: quy hoạch, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự… trên địa bàn thị xã. Kỳ họp cũng đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Thành viên UBND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua các Nghị quyết quan trọng của kỳ họp.

Tin, ảnh: QUANG VŨ