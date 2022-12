Long Điền cần tập trung hoàn thành các tiêu chí huyện Nông thôn mới nâng cao

Chiều 10/12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền khóa XII đã tổ chức hội nghị lần thứ 24 (mở rộng). Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm 2022, các chỉ tiêu về kinh tế của huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch. Cụ thể: tổng doanh thu thương mại, dịch vụ hơn 19.506 tỷ đồng (đạt 115,3% kế hoạch, tăng 31,5% so với cùng kỳ). Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gần 4.220 tỷ đồng, đạt 109,8% so kế hoạch, tăng 24,1% so với cùng kỳ.

Trên địa bàn huyện hiện có 7 dự án về du lịch đang triển khai với tổng diện tích 32,48 ha; tổng vốn đầu tư 2.118 tỷ đồng; 1 dự án công nghiệp - TTCN diện tích 37,34 ha, tổng vốn đầu tư thực hiện lũy kế đến nay là 155,5 tỷ đồng, đạt 100% vốn đăng ký ban đầu.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng; Tài nguyên môi trường; Đầu tư xây dựng cơ bản; Giáo dục-xã hội; Y tế; Nội chính - quốc phòng an ninh... được chú trọng, đạt những kết quả khả quan.

Các ông: Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Long Điền; Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Điền và Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền đồng chủ trì hội nghị.

Huyện Long Điền đã đề ra một số nhiệm vụ trong năm 2023, với các chỉ tiêu được đặt ra cao hơn so với năm 2022.

Trong đó, huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm như: Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2018 của Tỉnh ủy về Xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Tiếp tục thực hiện Bộ Tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới, huyện Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025...

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Xinh biểu dương, đánh giá cao những kết quả Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện cần có những giải pháp để thu ngân sách theo hướng bền vững; tập trung hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo tết cho người dân trong dịp Tết Quý Mão; tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân...

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH-NHẬT LINH