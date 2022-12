Khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Đất Đỏ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 21/12, HĐND huyện Đất Đỏ đã khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Đất Đỏ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Đất Đỏ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Yến, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp.

Trình bày báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023, bà Đỗ Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, năm 2022, có 10/13 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, 3 chỉ tiêu chưa đạt gồm: tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội đạt 86,99%; tỷ lệ người lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 94,97%; tỷ lệ người lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 92,83%). Cụ thể, thu ngân sách trên địa bàn theo dự toán đạt 618 tỷ đồng, đạt 142,36% dự toán; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 578,7 tỷ đồng, tăng 419,71% so với cùng kỳ; duy trì 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2015-2020); 100% diện tích đất công được quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả; Thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 hơn 715,5 tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch… Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công được quan tâm thực hiện chu đáo. Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Năm 2023, huyện đã đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội như: phấn đấu thực hiện 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023; xây dựng xã Long Tân đạt chuẩn nông thôn mới kiễu mẫu năm 2023; 100% diện tích đất công được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả; thu ngân sách trên địa bàn là 504,983 tỷ đồng; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể chiều cao dưới 17%; tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ so với nhóm tuổi đạt từ 35% trở lên; tỷ lệ huy động trẻ đi mẫu giáo đạt trên 93,50%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 95%...

Chủ tọa kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Công Danh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng huyện đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phục hồi sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế tiếp tục duy trì sự tăng trưởng, đạt được nhiều kết quả tích cực. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ còn lại trong năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ra, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, cần huy động mọi nguồn lực để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2023; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; tăng cường công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần tạo đồng thuận xã hội, nhất là trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Các chỉ tiêu kinh tế của huyện năm 2022 có sự tăng trưởng ổn định. Trong ảnh: Nuôi tôm công nghệ cao tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ.

Trong hai ngày diễn ra kỳ họp (21 và 22/12), các đại biểu được nghe các báo cáo: công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa VII và kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa III; kết quả giám sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau mỗi kỳ họp (Kỳ họp thứ Hai, kỳ họp thứ Ba, kỳ họp thứ Năm) - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo các Tờ trình về lĩnh vực tài chính, đầu tư công… Các đại biểu đã tập trung thảo luận, chất vấn một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực: kinh tế, tài chính ngân sách; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên - môi trường; y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội… Đồng thời cho ý kiến và thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; về nhân sự như thành lập cơ quan phòng nội vụ huyện, văn phòng HĐND và UBND huyện thuộc UBND huyện, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Hòa; bầu bổ sung chức danh chủ tịch HĐND huyện; miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện; thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Huỳnh Sơn Thái và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện.

