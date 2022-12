Chiều 15/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 33 (mở rộng) nghe báo cáo tình hình công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, huyện Đất Đỏ đã hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Cụ thể, thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 618 tỷ đồng (đạt 142,36% chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022, tăng 28,19%); công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 thực hiện ước đạt 715,556 tỷ đồng (đạt 99,8% kế hoạch năm 2022); duy trì 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020. Tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 35% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn huyện.

Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, kết nạp 132 đảng viên mới.

Năm 2023, huyện phấn đấu xây dựng 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025 và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023; xây dựng xã Long Tân đạt chuẩn nông thôn mới kiễu mẫu; thu ngân sách trên địa bàn 504,983 tỷ đồng.

ĐÔNG HIẾU