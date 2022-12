Ngày 19/12, HĐND huyện Châu Đức khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2022.

Năm 2022, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt hơn 3.000 tỷ đồng (đạt hơn 100% so với kế hoạch và tăng hơn 3,5% so cùng kỳ), giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 5.200 tỷ đồng (đạt gần 102% so với kế hoạch, tăng gần 10,4% so cùng kỳ), doanh thu thương mại - dịch vụ đạt hơn 8.000 tỷ đồng (đạt gần 104% so với kế hoạch, tăng 12,5% so cùng kỳ).

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua các tờ trình, nghị quyết về những nội dung như: Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư công 2023…

Phát biểu kết luận Kỳ họp, ông Hoàng Nguyên Dinh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp sẽ làm căn cứ, cơ sở để UBND huyện, các phòng, ban, các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, cải cách hành chính, chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn…

TRÚC GIANG