Ngày 19/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Năm 2022, Bộ Tư pháp đã thẩm định 283 dự thảo; tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ thẩm định 521 dự thảo; các Sở Tư pháp thẩm định gần 5.000 dự thảo và hơn 2.800 dự thảo do các phòng tư pháp thẩm định. Hệ thống thi hành án dân sự (THADS) đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao. Kết quả thi hành xong về tiền đạt hơn 75.000 tỷ đồng, tăng hơn 64% so với năm 2021. Trong đó, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt khoảng 16.000 tỷ đồng, tăng gần 12.000 tỷ đồng so với năm 2021.

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tham gia thẩm định 67 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, góp ý 300 dự thảo văn bản cá biệt và 162 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, sở, ban, ngành gửi đến. Qua kiểm tra các văn bản còn hiệu lực do HĐND và UBND tỉnh ban hành từ ngày 1/1/2019-30/9/2022, kết quả cho thấy có 21 văn bản (6 quyết định, 1 nghị quyết và 14 văn bản cá biệt có chứa quy phạm) chưa phù hợp với quy định về nội dung, thẩm quyền. Từ đó, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với những văn bản có dấu hiệu trái quy định pháp luật.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị các cơ quan tư pháp tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế để đưa công tác tư pháp đi vào thực chất hơn.

Cụ thể, các cơ quan tư pháp cần tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TW và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó lưu ý lồng ghép thực hiện tốt các nhiệm vụ của bộ, ngành tư pháp được giao; tăng cường công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đôn đốc việc xử lý văn bản, nhất là tại các địa phương phát hiện nhiều văn bản trái quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động rà soát, đề xuất vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật về công chứng, luật sư, đấu giá...

Tin, ảnh: TRẦN TIẾN