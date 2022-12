Đó là chủ đề của buổi giao lưu "Cảnh sát biển và những người bạn" do Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội tổ chức tối 10/12. Đây là một trong những hoạt động chính của chương trình giao lưu “Cảnh sát biển và những người bạn” lần thứ I/2022, diễn ra từ ngày 8 đến 12/12 tại Hà Nội.

Lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước trao đổi về kết quả phối hợp, hợp tác trong thực thi pháp luật trên biển thời gian qua. Ảnh: CTV.

Chia sẻ tại giao lưu, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh, những năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ thông tin và chủ động phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật của các nước trong khu vực, đấu tranh bắt giữ, xử lý có hiệu quả với các vụ cướp trên biển và cướp có vũ trang.

Trưởng đoàn lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước bắt tay đoàn kết trong buổi giao lưu. Ảnh: CTV.

Với thông điệp “Chung tay vì các vùng biển hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững”, lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan đã cùng nhau trao đổi về kết quả phối hợp, hợp tác trong thực thi pháp luật trên biển thời gian qua, đồng thời vạch ra một số nội dung, phương hướng phối hợp trong thời gian tới nhằm chung tay bảo đảm an ninh, an toàn cho các vùng biển như: tiếp tục giữ vững cơ chế trao đổi cấp cao, đẩy mạnh hoạt động đầu mối liên lạc cấp khu vực; tổ chức hoạt động tuần tra liên hợp kết hợp triển khai giao lưu, luyện tập chung trên biển; tăng cường các chuyến thăm để thắt chặt mối quan hệ; chủ động tham mưu cho Chính phủ của nước mình đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục người dân bảo vệ môi trường, sự đa dạng sinh học biển; tăng cường hợp tác với các quốc gia trong khu vực triển khai các sáng kiến bảo vệ an ninh, an toàn và môi trường sạch trên các vùng biển.

Màn hát múa "Những ngôi sao đại dương" do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội biểu diễn tại buổi giao lưu.

MINH NHÂN