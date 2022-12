Cấp mã định danh điện tử mức độ 2 cho người dân tất cả ngày trong tuần

Ngày 9/12, Công an TP. Bà Rịa cho biết, từ ngày 8 đến 26/12, Công an TP.Bà Rịa sẽ cấp mã định danh điện tử mức độ 2 cho người dân. Theo đó, sáng từ 8 giờ đến 12 giờ; chiều từ 12 giờ 30 phút đến 17 giờ; tối từ 17 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút.

Trong đó, từ ngày 8 đến 11/12, tại trụ sở Công an phường Kim Dinh; Ngày 12 đến 14/12, tại trụ sở Công an phường Long Hương; Ngày 15 đến 17/12, tại trụ sở Công an xã Tân Hưng; Ngày 18 đến 20/12, tại trụ sở Công an phường Phước Trung; Ngày 21 đến 23/12, tại trụ sở Công an phường Phước Hưng và ngày 24 đến 26/12, tại trụ sở Công an xã Long Phước.

Ngoài ra, người dân có thể đến Bộ phận một cửa UBND TP.Bà Rịa để thực hiện việc cấp CCCD và xác thực định danh điện tử mức độ 2 tất cả các ngày trong tuần.

TRÍ NHÂN