An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm

Chiều 26/12, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an tỉnh lần thứ 32. Đến dự và chỉ đạo tại hội nghị có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2022, Công an tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của thế lực thù địch. Đồng thời, tích cực triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá nhanh, đạt 100%.

Trong năm, toàn tỉnh bắt giữ 550 vụ với 997 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy… Công an tỉnh đã thu nhận và cấp CCCD cho 256.391 hồ sơ; cấp tài khoản xác thực định danh điện tử 188.730 trường hợp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh đạt được trong năm 2022. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần phân tích rõ những nguyên nhân tồn tại để đưa ra biện pháp khắc phục trong triển khai nhiệm vụ năm 2023 cũng như tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an.

TRÍ NHÂN-TRẦN TIẾN