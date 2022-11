Tuyển người nào, chắc người đó

Tăng nặng mức phạt vi phạm quy định nhập ngũ Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 (có hiệu lực từ ngày 22/7/2022), trong đó quy định tăng nặng mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về nhập ngũ. Cụ thể: phạt tiền 10-12 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian, địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe mà không có lý do chính đáng; phạt tiền 12-15 triệu đồng đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe mà không có lý do chính đáng; phạt tiền 15-20 triệu đồng đối với người được khám sức khỏe có hành vi gian dối, làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh NVQS; phạt tiền 30-40 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng; phạt tiền 50-75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ...