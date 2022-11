Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023

TIN LIÊN QUAN:

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, ngày 11/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023; thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và dự án Luật Giá (sửa đổi).

Đại biểu Dương Tấn Quân, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu thảo luận về dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Ảnh: CHÂU VŨ

Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương

Quốc hội đã quyết định thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 như sau: Tổng số thu ngân sách nhà nước 1.620.744 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách nhà nước 2.076.244 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước 455.500 tỷ đồng, tương đương 4,42% tổng sản phẩm trong nước (GDP), bao gồm: Bội chi ngân sách trung ương 430.500 tỷ đồng, tương đương 4,18% GDP; bội chi ngân sách địa phương 25.000 tỷ đồng, tương đương 0,24% GDP; tổng mức vay của ngân sách nhà nước 648.213 tỷ đồng.

Về thực hiện chính sách tiền lương, Nghị quyết nêu rõ: Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023.

Từ ngày 1/7/2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công, bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Từ ngày 1/1/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2023 theo cơ chế đặc thù, bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch).

Giao dịch điện tử phải phù hợp với cam kết quốc tế

Thảo luận về dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), đại biểu Dương Tấn Quân, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất với bố cục của dự thảo luật gồm 8 Chương, 57 Điều, vừa có kế thừa các quy định của Luật Giao dịch điện tử năm 2005, đồng thời sửa đổi, bổ sung những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn.

Theo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023, tổng số thu ngân sách Trung ương 863.567 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương 757.177 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương 1.294.067 tỷ đồng, trong đó dự toán 436.204 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Quốc hội giao Chính phủ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng Bộ, cơ quan Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuy nhiên, đại biểu Dương Tấn Quân đề nghị, cơ quan soạn thảo cần rà soát kỹ các nội dung của luật, bảo đảm phù hợp, toàn diện với các cam kết trong Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Về an toàn thông tin và an ninh mạng trong giao dịch điện tử, đại biểu Dương Tấn Quân nêu rõ, luật hiện hành có một số quy định về an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp, dữ liệu chưa được cụ thể hóa, bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong giao dịch điện tử nói chung. Tại thời điểm luật ban hành, hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có hành lang pháp lý về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung, dẫn chiếu Điều 53 của dự thảo luật đến Luật Công nghệ thông tin để thực hiện một cách thống nhất.

PHÚC LƯU - CHÂU VŨ