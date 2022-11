Phối hợp giữ bình yên khu vực cửa khẩu, cảng biển

3 năm qua (2020-2022), Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu cùng ban giám đốc các cảng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai đã thực hiện tốt quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tại cửa khẩu cảng. Qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu tuần tra khu vực cảng Vietsovpetro (TP. Vũng Tàu).

Tuần tra, kiểm soát 24/24

Chúng tôi vừa cùng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu và nhân viên Phòng An ninh-An toàn Cảng Gemalink (thuộc Cụm cảng Cái Mép, TX. Phú Mỹ) “thị sát” khu vực cảng. Giữa ánh nắng chói chang, ca nô chở tổ tuần tra rẽ sóng, luồn lách qua khe hở của những con tàu container đang bốc dỡ hàng hóa để theo dõi, nắm bắt tình hình. Trên bờ, một tổ công tác khác dẫn theo chó nghiệp vụ tuần tra các kho, bãi khu vực cảng.

Giai đoạn 2020-2022, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu và các cảng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai bảo vệ an toàn cho hơn 20.890 chuyến tàu nhập, xuất cảnh với 413.014 lượt thuyền viên và 3.037 hành khách, cùng 181 triệu tấn hàng hóa; tổ chức 1.664 lượt tổ tuần tra. Qua đó, bắt giữ, khởi tố 24 vụ án hình sự gồm 29 đối tượng; xử phạt hành chính 289 vụ với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; thu giữ hơn 46,7gr ma túy tổng hợp dạng đá, hơn 3.085m3 cát nhiễm mặn, 8.200 lít dầu D.O.

Ông Vũ Xuân Thủy, Trưởng Phòng An ninh-An toàn Cảng Gemalink cho biết, cảng có diện tích hơn 70ha, chiều dài bến chính gần 1.500m với 370m bến chuyên dụng cho tàu feeder (tàu làm trung gian chuyển hàng cho các tàu khác) và sà lan. Trước đây, việc bảo đảm ANTT khu vực cảng gặp nhiều khó khăn. Năm 2020, Ban Giám đốc cảng đã ký quy chế phối hợp với Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu trong công tác bảo đảm ANTT. Theo đó, hai bên trực 24/24 tại cảng để kiểm soát, theo dõi, bắt giữ và xử lý nghiêm khắc đối tượng phạm pháp.

“Việc tinh thông chuyên môn, nghiệp vụ cộng với sự năng nổ, trách nhiệm của lực lượng biên phòng đã giúp những chuyến tàu ra, vào bình yên”, ông Thủy nhấn mạnh.

Xây dựng cửa khẩu cảng an ninh, an toàn

Theo Thượng tá Trần Văn Bảng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu, những năm gần đây, hoạt động giao thương giữa Việt Nam và các nước trên thế giới ngày càng mở rộng, thu hút nhiều phương tiện và hàng hóa ra, vào, kéo theo tình hình ANTT diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại.

Để bảo đảm ANTT tại các cửa khẩu, cảng biển, đơn vị cùng Ban Giám đốc các cảng xây dựng quy chế phối hợp. Theo đó, các bên phối hợp trao đổi về tình hình ANTT, đồng thời cử lực lượng tuần tra, kiểm soát cả khu vực mặt nước và trên bờ.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu được giao nhiệm vụ quản lý, bảo đảm ANTT cho 56 bến cảng thuộc cửa khẩu cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai, 10 cảng xuất dầu không bến ngoài khơi và 65 vị trí neo trải dài khoảng 100km từ TP.Vũng Tàu đến chân cầu Đồng Nai.

Nhờ sự phối hợp này, thời gian qua, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, trốn lệnh truy nã ngay tại khu vực cảng biển.

Điển hình, 8 giờ sáng 5/7/2022, trong quá trình làm thủ tục đăng ký đến cảng Gò Dầu cho tàu Phương Nam 57 (quốc tịch Việt Nam), lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện Lưu Việt Hoàng (SN 1995, đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 01/QĐTN-CQĐT ngày 19/5/2022 của Cơ quan CSĐT Công an TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Ngay lập tức, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công an huyện Long Thành vây bắt và bàn giao đối tượng cho Công an TP. Móng Cái xử lý theo quy định.

“Đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban giám đốc các cảng đẩy mạnh tuần tra, bảo vệ an toàn cho hoạt động xuất nhập cảnh, góp phần xây dựng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai thành cửa khẩu mẫu mực, an ninh, an toàn, thân thiện và trách nhiệm”, Thượng tá Trần Văn Bảng nói thêm.

Bài, ảnh: MINH NHÂN