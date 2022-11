Phát huy vai trò quân đội trong phổ biến giáo dục pháp luật

Thời gian qua, các đơn vị quân đội đã thực hiện tốt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ.

Lực lượng BĐBP tỉnh tuyên truyền Luật Thủy sản cho ngư dân phường 5, TP. Vũng Tàu.

Mỗi chiến sĩ là một tuyên truyền viên

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, tại 25 xã, phường, thị trấn ven biển có 145.604 hộ dân với 502.992 nhân khẩu (chiếm khoảng 45% dân số toàn tỉnh). Do đó, PBGDPL là việc làm cần thiết nhằm giữ vững an ninh chính trị và chủ quyền biên giới quốc gia. Nhiều năm qua, BĐBP tỉnh thường xuyên phối hợp cùng ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân khu vực biên giới biển bằng nhiều hình thức như: biểu diễn văn nghệ, xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền sân khấu hóa; thi tìm hiểu về pháp luật, chủ quyền biển đảo, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng chống tội phạm ma túy.

Đơn cử, tại buổi tuyên truyền, PBGDPL cho ngư dân huyện Long Điền ngày 3/11 vừa qua, ngoài các nội dung liên quan đến Luật Biên phòng Việt Nam, Luật thủy sản và Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, cán bộ, chiến sĩ BĐBP còn ra tận cảng cá, trực tiếp giải thích cho ngư dân về tác hại của việc khai thác hải sản bất hợp pháp.

“Sau khi được BĐBP tuyên truyền, tôi hiểu biết thêm về quy định của Nhà nước về đánh bắt hải sản hợp pháp trên biển. Khi đã hiểu rồi, tôi sẽ nhắc nhở, vận động thuyền viên không đánh bắt hải sản tại vùng biển nước ngoài”, ngư dân Lê Xuân Thắng (xã Phước Hưng, huyện Long Điền) nói.

Tương tự, với chức năng là lực lượng chuyên trách của Nhà nước về thực thi pháp luật trên biển, từ năm 2019 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3 đã phối hợp các xã, phường, thị trấn ven biển tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 68.000 lượt cán bộ, đảng viên, ngư dân trên địa bàn đóng quân; phát 1.500 cuốn sổ tay pháp luật cho ngư dân trên biển.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Vùng CSB 3 cho biết, để người dân dễ hiểu, dễ nhớ, Vùng đã khéo léo kết hợp giữa tuyên truyền pháp luật bằng cách chạy slide trên màn hình với đầy đủ hình ảnh, video, mô hình, bản đồ minh họa một cách sinh động, hấp dẫn về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Thủy sản cũng như những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Ông Huỳnh Tuấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu cho biết, trước đây, tình trạng ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, nhờ được Vùng CSB 3 thường xuyên tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là vấn đề liên quan đến khai thác thủy hải sản và hoạt động trên biển, thời gian gần đây số vụ vi phạm giảm hẳn".

Các đơn vị Vùng 2 Hải quân, Chi đội Kiểm ngư số 2 cũng đã khéo léo kết hợp tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân, đặc biệt là ngư dân trên địa bàn quản lý.

Theo ông Lại Thanh Xứng, Phó Chi đội trưởng Chi đội Kiểm ngư số 2, khác với ở đất liền, việc tuyên truyền, PBGDPL trên biển gặp nhiều khó khăn do sóng to, gió lớn, nhiều tàu không thể cập mạn. Cán bộ, nhân viên đành phải dùng loa phát thanh để tuyên truyền, dùng sào để phát tờ rơi. Thậm chí có trường hợp thuyền viên không biết chữ, cán bộ phải ngồi xuống giảng giải, phân tích cặn kẽ, đến khi ngư dân hiểu và nhắc lại rõ ràng mới thôi.

Sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật

Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới, hải đảo, các cơ quan, đơn vị quân đội đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Điển hình, BĐBP tỉnh chủ động tham mưu với các địa phương ven biển củng cố, nâng cấp “Ngăn sách pháp luật”, “Tủ sách pháp luật”. Đến nay, 100% đồn biên phòng, xã, phường, thị trấn đều có “Tủ sách pháp luật”, 100% thôn, ấp đều có “Ngăn sách pháp luật” với trên 1.500 đầu sách pháp luật. Những đầu sách trên thường xuyên được luân chuyển, bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển, đảo.

Tranh thủ những ngày tàu cá nằm bờ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ông Võ Tấn Ngưu (chủ tàu cá BV 99559 TS, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) đến "Tủ sách pháp luật" tại UBND phường để tìm đọc những tài liệu liên quan đến quy định về đánh bắt thủy hải sản trên biển. "Sau khi nghiên cứu kỹ các tài liệu, chúng tôi nhắc nhau không sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép", ông Ngưu nói.

“PBGDPL là việc làm cần thiết nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Do đó, các đơn vị BĐBP sẽ tiếp tục tuyên truyền, PBGDPL thường xuyên, liên tục, từ đó giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển”, Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN