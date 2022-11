ÔNG PHẠM VIẾT THANH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH PHÁT TRIỂN TP. VŨNG TÀU THÀNH TRUNG TÂM DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu phát triển TP.Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Do vậy, cả hệ thống chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phải nỗ lực vào cuộc, cân đối nguồn lực để đáp ứng và thực hiện mục tiêu này. Để đạt mục tiêu trên, việc kết nối hạ tầng là rất quan trọng. Trong đó, việc kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu về TP. Vũng Tàu sẽ tạo ra điều kiện phát triển du lịch của thành phố. Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại thành phố; nhanh chóng đầu tư bãi đậu xe cùng các cơ sở hạ tầng khác để phục vụ du lịch. TP. Vũng Tàu chưa có quảng trường để tổ chức hoạt động văn hóa, du lịch đông người; tình trạng kẹt xe xảy ra thường xuyên vào dịp cuối tuần, dịp lễ… Do đó, thành phố cần tập trung chỉnh trang đô thị, tạo ra không gian hoạt động cho người dân, thay đổi bộ mặt của thành phố du lịch để phát triển bền vững và khác biệt.