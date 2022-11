Biểu dương người cao tuổi trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 24/11, Công an tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng Đảng, chính quyền và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2022.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho hội viên Hội Người cao tuổi có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2021.

Năm 2016, Bộ Công an và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời biểu dương, tôn vinh những gương điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong 5 năm, Hội người cao tuổi các cấp đã phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an với 2.798 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự; xây dựng 163 mô hình “dân vận khéo”; duy trì 49 loại mô hình bảo đảm an ninh trật tự, với hơn 126 ngàn người tham gia, trong đó nổi bật là mô hình camera an ninh.

Tại hội nghị, Công an tỉnh đã tặng 14 Giấy khen cho hội viên Hội Người cao tuổi có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2021.

Tin, ảnh: TRẦN TIẾN