Xuyên Mộc thu từ dịch vụ du lịch đạt gần 3.000 tỷ đồng

Sáng ngày 21/10, Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 11 (mở rộng).

Trong 9 tháng năm 2022, hầu hết chỉ tiêu về kinh tế của Xuyên Mộc đều duy trì mức tăng trưởng khá, thu ngân sách trên địa bàn tăng so với cùng kỳ; dịch vụ du lịch tăng trưởng ấn tượng với doanh thu gần 3.000 tỷ đồng. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hội nghị tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn: tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng thấp; tỷ lệ cấp giấy chứng QSDĐ cho các hộ dân chỉ đạt 33,1% so với kế hoạch; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng chưa hiệu quả; tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học....

TRÍ NHÂN