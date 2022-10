Công an huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức triển khai mô hình cải cách hành chính tại Công an xã Hòa Hội. Mô hình nhằm góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí, thời gian cho tổ chức và người dân. Đồng thời, tiếp tục thể hiện sự chính quy, hiện đại, tận tụy của lực lượng Công an Nhân dân.

Đây là địa phương thứ hai trên địa bàn huyện thực hiện mô hình này. Công an huyện Xuyên Mộc phấn đấu đến ngày 31/12/2022, tất cả các xã, thị trấn đều xây dựng thành công mô hình cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân trong thời gian tới.

TRÍ NHÂN - THANH HỒNG