Thực hiện nước rút phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà cho năm 2023

Sáng 1/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: NHẬT BẮC

Báo cáo tổng hợp của Bộ trưởng Bộ KH-ĐT tại hội nghị cho biết, 9 tháng năm 2022, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2022 ước tính tăng ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm trước. GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân quý III/2022 tăng 3,32% so với quý III/2021. Bình quân 9 tháng năm nay, CPI tăng 2,73% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,88%. Chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất, chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu quý III và 9 tháng năm 2022 đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 9 tháng năm 2022, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 94% dự toán, tăng 22%; vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 558,52 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, ước tính xuất siêu 6,52 tỷ USD; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 9 tháng năm 2022 ước tính đạt 15,43 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu được chú trọng; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thiện thể chế, pháp luật, xây dựng quy hoạch, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần khắc phục như tình hình giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; phát sinh một số vướng mắc trong mua sắm thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế; tiến độ tiêm vaccine phòng, chống COVID-19 chưa đạt yêu cầu…

Tại hội nghị, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thảo luận đánh giá, phân tích về những kết quả đã đạt được, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình chỉ đạo, điều hành, thực hiện; dự báo tình hình những tháng cuối năm; nhiệm vụ, giải pháp mới để ứng phó với tình hình nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng tình, đánh giá cao báo cáo và ý kiến phát biểu của các bộ, ngành, địa phương và đại biểu; biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và đúng chủ đề năm 2022 là “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Đối với các đề xuất, kiến nghị của các địa phương, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu, xử lý kịp thời, hiệu quả, tháo gỡ các vướng mắc để khơi thông, thúc đẩy phát triển.

Thủ tướng cho biết, các tổ chức quốc tế đều đánh giá tích cực về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam và dự báo lạc quan về tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta trong năm 2022 và 2023 thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á. Trong đó, Moody, WB, IMF, ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 lần lượt là 8,5%, 7,2%, 7%, 6,5%. Moody nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2, triển vọng ổn định. Nikkei Asia xếp Việt Nam ở vị trí thứ 2 về chỉ số phục hồi sau dịch COVID-19.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ, quý cuối cùng năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, là thời gian “nước rút” để chúng ta “về đích”; đòi hỏi Chính phủ, các ngành, các cấp phải tập trung cao độ, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục thực hiện “4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không”, nỗ lực phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022, tạo đà cho năm 2023.

Thủ tướng yêu cầu trong chỉ đạo điều hành, cần bảo đảm ổn định trong điều kiện bất định; giữ thế chủ động trước những diễn biến phức tạp, khó lường; kiên định, nhất quán, phù hợp, hiệu quả trước sự biến động, tác động nhiều chiều từ thế giới và trong nước; kiểm soát rủi ro, kịp thời ứng phó với nguy cơ suy thoái, khủng hoảng; tạo dựng phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế trong điều kiện hội nhập sâu rộng.

PHẠM TIẾP