Ngày 10/10, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, gồm: đại biểu Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu Huỳnh Thị Phúc, Phó Trường Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại biểu Dương Tấn Quân, bác sĩ BV Bà Rịa đã TXCT đã TXCT các xã, thị trấn trên dịa bàn huyện Đất Đỏ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tặng quà cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

Kinh tế quý III tăng trưởng 13,67%

Tại buổi tiếp xúc, các ĐBQH tỉnh đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV (dự kiến diễn ra từ ngày 20/10 đến 18/11); tình hình phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022; hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH giữa hai kỳ họp thứ Ba và thứ Tư; báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của cơ quan có thẩm quyền Trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, 9 tháng đầu năm 2022, trong khi nhiều nước có tốc độ phát triển kinh tế chậm, thấp thì tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam có tín hiệu rất tích cực. Trong quý III, kinh tế tăng trưởng 13,67%; tính chung cả 9 tháng là 8,83% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay.

“Trong thời gian tới, Chính phủ thực hiện các biệt pháp quyết liệt để duy trì đà phát triển của nền kinh tế đó là điều hành nền kinh tế một cách thận trọng, bảo đảm kinh tế phát triển ổn định và kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm đời sống nhân dân. Chính phủ sẽ trình Quốc hội tăng mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2023”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh.

Trước thông tin do các ĐBQH tỉnh đưa ra, cử tri Nguyễn Phúc Sinh (ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) cho biết: “Qua theo dõi và nghe các báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri đánh giá cao Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh đã đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; hoạt động của ĐBQH ngày càng gắn bó mật thiết với cử tri. Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao Chính phủ đã điều hành quyết liệt, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại của đất nước”.

Cử tri Ngô Lương Kim (KP. Long Tân, TT. Long Điền) bày tỏ: “Quốc hội và Chính phủ đã có những gói hỗ trợ kịp thời và cần thiết như hỗ trợ lãi suất tiền vay, gia hạn nộp thuế cho DN giúp cho DN phục hồi sản xuất và hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân giúp công nhân giảm bớt khó khăn, yên tâm sản xuất. Bên cạnh đó, Quốc hội và Chính phủ đã nỗ lực trong việc giảm thuế môi trường, giảm thuế nhập khẩu và GTGT để hạ giá xăng dầu giúp ổn định giá sinh hoạt, ổn định kinh doanh sản xuất, kiềm chế lạm phát”.

Giá đầu vào phục vụ cho sản xuất vẫn rất cao

Về các kiến nghị, cử tri Ngô Lương Kim (KP. Long Tân, TT. Long Điền) đề nghị Chính phủ tích cực giải quyết các điểm nghẽn của các dự án và thúc đẩy các địa phương đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm; quy hoạch các cụm công nghiệp phải có quỹ đất xây dựng nhà trọ và trường mầm non phục vụ cho công nhân ổn định đời sống, tập trung năng lực cho sản xuất.

Cử tri Võ Văn Hồng (ấp Mỹ Thuận, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ) bày tỏ, đến nay giá xăng, dầu giảm mạnh và trở lại bình ổn như trước, người dân rất vui mừng. Tuy nhiên, giá đầu vào phục vụ cho sản xuất, nhất là giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp còn rất cao (vẫn còn tăng hơn 100% so đầu năm 2021). Trong khi đó giá đầu ra giảm, gây ảnh hưởng đến thu nhập của người dân trong sản xuất nông nghiệp. Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp quản lý giá các mặt hàng thiết yếu phù hợp hoặc có chính sách hỗ trợ để nông dân có thu nhập ổn định hơn trong sản xuất nông nghiệp, tiếp tục tái đầu tư.

Cử tri Nguyễn Phúc Sinh (ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) phản ánh, trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm lợi dụng các mạng viễn thông gọi đến người dân để đe dọa, dùng các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khá phổ biến. Đặc biệt các đối tượng tội phạm không sử dụng các cuộc gọi có số điện thoại từ quốc tế, các đầu số lạ mà sử dụng các đầu số điện thoại từ các nhà mạng chính thống, từ đó gây mất cảnh giác của người dân. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục có giải pháp tăng cường quản lý chặt chẽ các đầu số điện thoại của các nhà mạng nhằm hạn chế thấp nhất tội phạm này, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới.

Nhân dịp tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng quà (1,5 triệu đồng/phần, trong đó có 1 triệu đồng tiền mặt) cho 12 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn của huyện Đất Đỏ và Long Điền.

Trước khi TXCT, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và lãnh đạo tỉnh, các ĐBQH tỉnh đã đã đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng Tượng đài và Đền thờ nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ.

Bài, ảnh: PHÚC LƯU - HUYỀN TRANG