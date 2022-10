Phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, huyện Xuyên Mộc đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại diện Ban CHQS huyện Xuyên Mộc trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Không để bị động, bất ngờ

Theo Trung tá Lê Nhất Thống, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Xuyên Mộc, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban CHQS huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh, chỉ đạo công tác huấn luyện cho các lực lượng, trong đó chú trọng xây dựng kế hoạch, lịch huấn luyện, mô hình học cụ, giáo án, bài giảng, thao trường.

Ghé thăm Đại đội pháo binh 40 - Ban CHQS huyện Xuyên Mộc một buổi sáng đầu tháng 10, chúng tôi chứng kiến hình ảnh cán bộ, chiến sĩ đang huấn luyện chuyên ngành pháo một cách hăng say. Sau hiệu lệnh của chỉ huy, các pháo thủ nhanh chóng đưa pháo 85mm vào trận địa. Đội hình khẩu pháo gồm 6 người đồng loạt quay pháo về hướng mục tiêu giả định, nhanh chóng lấy phần tử bắn trên kính ngắm, nạp đạn và ngắm bắn nhanh gọn, thuần thục.

“Sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, tuy có vất vả, khó khăn, song khi đã chọn đứng trong môi trường quân đội, tôi cố gắng rèn luyện, trưởng thành, trau dồi kỹ năng, bản lĩnh và quyết đoán hơn để có thể thực hiện tốt sứ mệnh của người lính”, Trung sĩ Đỗ Trung Nghĩa, Đại đội pháo binh 40 nói.

Theo Thượng úy Phạm Đình Thông, Đại đội trưởng Đại đội pháo binh 40, đơn vị luôn chú trọng giữa huấn luyện và rèn luyện kỷ luật thao trường bãi tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị. Quá trình huấn luyện được thực hiện từ thấp đến cao. Đầu tiên là phần binh khí nhằm giúp chiến sĩ nắm được cấu tạo, tác dụng và thực hành trên pháo, tiếp đến là phần chiến thuật.

Cùng với lực lượng quân đội, Đồn Biên phòng Phước Thuận, Đồn Biên phòng Bình Châu cũng luôn nắm chắc tình hình địa bàn, mục tiêu, đối tượng vận chuyển trái phép tài nguyên khoáng sản, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy để triệt phá, ngăn chặn.

Đơn cử, ngày 31/8/2022, Đồn Biên phòng Phước Thuận và Công an xã Phước Thuận bắt quả tang Huỳnh Văn Trí (SN 1999, trú tại ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu) tàng trữ trái phép 7,3gram ma túy tổng hợp dạng đá.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc cũng đã góp phần đưa tình hình an ninh trật tự dần đi vào ổn định bằng cách triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Từ phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân dân trên địa bàn huyện đã cung cấp cho lực lượng công an, quân sự, biên phòng hàng trăm nguồn tin có giá trị. Qua đó bắt, xử lý hàng trăm vụ việc mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán người, trộm cắp tài sản, xâm phạm vùng biển nước ngoài, người phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biển không có giấy tờ theo quy định.

Điển hình, ngày 25/9, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Lê Văn Anh (SN 2004) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1998, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại ấp Bình Hòa, xã Bình Châu. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nhỏ ma túy dạng khay.

Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiết yếu

Theo ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc, trên cơ sở tham mưu của Ban CHQS và Công an huyện, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, giáo dục quốc phòng-an ninh, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ theo chỉ tiêu Bộ CHQS tỉnh giao.

Công tác huấn luyện, diễn tập hàng năm đạt 100% chỉ tiêu và đạt được mục đích yêu cầu đề ra; hằng năm huyện Xuyên Mộc hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, giáo dục quốc phòng-an ninh; lực lượng dự bị động viên được biên chế đạt 100% các đầu mối đơn vị; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và cấp xã đạt 100% kế hoạch.

Ngoài ra, xác định việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với phát triển kinh tế-xã hội chính là điều kiện tiên quyết để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, công tác dân vận đã được lực lượng quân sự, công an, biên phòng trên địa bàn huyện Xuyên Mộc triển khai trọng tâm, trọng điểm, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Điển hình, Ban CHQS huyện nhận đỡ đầu 7 HS nghèo hiếu học với số tiền 5 triệu đồng/HS/năm; Đồn Biên phòng Phước Thuận xây dựng 4 “Hũ gạo tiết kiệm”, trung bình mỗi năm tiết kiệm gần 100kg gạo để giúp người già neo đơn, khuyết tật…

“Để phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò của HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể, chính trị - xã hội huyện trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, huyện Xuyên Mộc sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, ông Phạm Thành Chung nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN