Theo chương trình làm việc Kỳ họp thứ 4, ngày 21/10, Quốc hội đã họp về công tác nhân sự và xem xét một số dự án luật.

THẢO LUẬN VỀ LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thảo luận tại hội trường chiều 21/10. Ảnh: CHÂU VŨ.

Chiều 21/10, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Góp ý về dự án Luật kể trên, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị bổ sung thêm các khái niệm về “băng tần, kênh tần có giá trị thương mại cao”, thủ tục để xác định “nhu cầu vượt quá khả năng phân bổ” vào Điều 3 của Luật quy định về giải thích từ ngữ để tạo cơ sở pháp lý cho việc xác định các băng tần, kênh tần số vô tuyến điện được cấp phép theo hình thức đấu giá hoặc thi tuyển.

Bên cạnh đó, qua nghiên cứu các Điều, khoản về sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ quốc phòng, an ninh, kinh tế-xã hội, tôi đề xuất không bổ sung khoản 4, Điều 45. “Tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất đặc thù, bảo mật nghiêm ngặt nếu kết hợp phát triển kinh tế sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao, tiềm ẩn nguy cơ làm lộ, lọt bí mật quốc phòng, an ninh và bí mật Nhà nước. Ngoài ra, khi sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng, an ninh để kết hợp phát triển kinh tế rất có thể sẽ bị lạm dụng dẫn đến thiếu minh bạch trong hoạt động quản lý tần số vô tuyến điện. Mặt khác, băng tần được phân bổ cho mục đích quốc phòng, an ninh là băng tần bí mật nếu kết hợp phát triển kinh tế thì các cơ quan quản lý nhà nước sẽ khó tiếp cận để kiểm tra, giám sát được hoạt động của DN thuộc lực lượng công an, quân đội khi sử dụng băng tần, kênh tần số dẫn đến tình trạng có vùng mờ, vùng cấm trong hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp này”, Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng phân tích lý do.

Từ đó, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng đề nghị Quốc hội xem xét lựa chọn các phương án: Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 9: Chọn Phương án 1; Sửa đổi, bổ sung Điều 18: Chọn Phương án 2; Sửa đổi, bổ sung Điều 31: Khoản 2 chọn Phương án 1; Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 46: Chọn Phương án 1. Còn Tại khoản 2 Điều 40 nhất trí thay cụm từ “Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an” bằng cụm từ “Chính phủ”. Đồng thời đề nghị Chính phủ sớm ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 30/2011/NĐ-CP ngày 06/5/2011 về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự cho phù hợp với các luật, các văn bản đã ban hành và công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự hiện nay.

PHÊ CHUẨN BỔ NHIỆM BỘ GT-VT, Y TẾ VÀ BẦU TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Đoàn ĐBQH tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 21/10, Quốc hội đã bầu ông Ngô Văn Tuấn, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước giữ chức Tổng Kiểm toán nhiệm kỳ 2021-2026 với tỉ lệ tán thành 92,17%. Tiếp đó, Quốc hội cũng thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan, Bí thư Ban cán sự Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quốc hội cũng đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GT-VT nhiệm kỳ 2021-2026. Với đa số phiếu đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GT-VT nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GT-VT nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Nguyễn Văn Thể - được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022-2025 vào chiều 21/10.

Trong chương trình Kỳ họp thứ 4, sáng 21/10, Quốc hội nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hồ Chí Minh…

