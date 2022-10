KỲ HỌP THỨ MƯỜI - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ HĐND TỈNH KHÓA VII: Thông qua 12 Nghị quyết về đầu tư công

Cụ thể, dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 10ha trong 58ha, phường 10, TP.Vũng Tàu điều chỉnh tổng mức đầu tư 231 tỷ đồng, tăng 38 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư tại thời điểm duyệt chủ trương đầu năm 2016. Dự án Nhà tang lễ TP.Vũng Tàu điều chỉnh tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng, tăng 44 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư dự án đã được duyệt chủ trương đầu tư năm 2018. Dự án Nâng cấp đường Suối Sỏi - Cánh đồng Don, qua TP.Bà Rịa và huyện Châu Đức điều chỉnh tổng mức đầu tư 187,8 tỷ đồng, tăng 36,9 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2018. Dự án Nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 329, huyện Xuyên Mộc điều chỉnh tổng mức đầu tư 507 tỷ đồng, tăng 110 tỷ đồng so với với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2016. Dự án Đường Cầu Cháy (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2, TP. Vũng Tàu) điều chỉnh tổng mức đầu tư 527 tỷ đồng, tăng 84 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019. Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là 1.078 tỷ đồng, tăng 450,9 tỷ đồng so với với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2020. Dự án Khu tái định cư xã Hòa Long, TP. Bà Rịa điều chỉnh tên dự án thành "Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư xã Hòa Long, TP. Bà Rịa”. Điều chỉnh mục tiêu của dự án tăng 190 lô đất tái định cư; điều chỉnh quy mô đầu tư dự án; điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên 390 tỷ đồng, tăng 68,5 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã được duyệt chủ trương năm 2019. Dự án Đường quy hoạch T đô thị mới Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ bổ sung khối lượng đầu tư chủ yếu giai đoạn 1, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án 769 tỷ đồng, tăng thêm 446 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2018.