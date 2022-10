Kinh tế Đất Đỏ tiếp tục tăng trưởng khá

Sáng 21/10, Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 30 Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Các ông (từ trái sang): Huỳnh Sơn Thái, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy; Trần Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tọa hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, phân tích hạn chế và nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị các giải pháp hiệu quả triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo, 9 tháng qua, các ngành kinh tế của Đất Đỏ tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 441,817 tỷ đồng (đạt 101,76% chỉ tiêu nghị quyết năm 2022), tăng 18,88% so cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 495 tỷ đồng, đạt 69,26% kế hoạch. Sản lượng khai thác hải sản đạt hơn 27.800 tấn, tăng 29% so với cùng kỳ; nuôi trồng thủy sản đạt 5.400 tấn, tăng 4% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 518,2 tỷ đồng, tăng 365,38%...

Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Về công tác xây dựng Đảng, 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đảng bộ kết nạp được 93 đảng viên mới (đạt 80,86% chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 70,45% chỉ tiêu huyện đề ra).

Công nhân Công ty TNHH Dongjin Global (KCN Đất Đỏ I) trong giờ sản xuất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tìm các giải pháp giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đánh bắt hải sản; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu...

Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Đất Đỏ đem lại hiệu quả. Trong ảnh: Trồng dưa lưới công nghệ cao tại gia đình ông Phạm Văn Tứ (ấp Tân Hòa, xã Long Tân).

Các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công; quản lý đất đai, xây dựng...

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU