Trong chương trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. (ảnh dưới)

Từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đà phục hồi, phát triển nhanh, mạnh mẽ và khởi sắc trên nhiều lĩnh vực, nổi bật: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,03%, giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 10,42%, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 138,38%, doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 70,62% so cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao; các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ có mức tăng trưởng khá.

9 tháng đầu năm Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 14.707 tỷ đồng, tăng 6,44% so cùng kỳ. Trong ảnh: Xếp dỡ hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cảng CMIT

Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, tình hình lao động, việc làm chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, khoa học công nghệ được chú trọng. Chất lượng cuộc sống người dân ngày càng nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được tăng cường, nhiều vấn đề phát sinh được tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Hệ thống chính trị tỉnh được củng cố, ngày càng vững mạnh. Các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án được quán triệt, học tập, cụ thể hóa kịp thời, trọng tâm là triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; hoàn thành công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhận định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2022 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Còn 4/10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và 2/06 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đạt thấp. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công chưa đạt kế hoạch; công tác quản lý khai thác khoáng sản, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai, quy hoạch chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, còn xảy ra vi phạm ở một số địa phương…

NGUYỄN THI - NHẬT LINH