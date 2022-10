Giảm khâu trung gian giải quyết TTHC

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Đây là nội dung được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quyết định đưa vào khâu đột phá nhiệm kỳ 2020-2025 với việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.

Công chức tiếp nhận và trả hồ sơ hướng dẫn người dân về các loại giấy tờ đối với từng hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND TX. Phú Mỹ.

Nỗ lực rút ngắn thời gian giải quyết TTHC

Chiều muộn ngày 7/10, anh Đỗ Thanh Hùng (Công chức Phòng Quản lý đô thị TX. Phú Mỹ) rà soát lại công việc và tranh thủ gọi điện thông báo cho người dân các TTHC đã xong trước hạn để có thể đến lấy sớm hơn theo quy định. Chị Thạch Bích Phượng (ngụ xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ) chia sẻ: “Tôi nộp hồ sơ vào ngày 4/10 và giấy hẹn trả kết quả vào ngày 25/10. Nhưng chỉ sau 2 ngày, vào ngày 6/10 đã có công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TX. Phú Mỹ gọi điện thông báo thủ tục đã hoàn thành trước hạn, có thể đến nhận kết quả. Đây là giấy tờ tôi đang cần gấp nên rất vui vì được xử lý nhanh chóng, nhanh hơn cả mong đợi”.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ cho hay, năm 2021, TX. Phú Mỹ bứt phá dẫn đầu về Chỉ số CCHC nhóm UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và DN, thời gian qua, UBND TX Phú Mỹ đã chỉ đạo CBCC bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ thị xã đến xã, phường phải công khai - minh bạch, thực hiện mô hình “4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, xin chứng chỉ quy hoạch. Đặc biệt là cán bộ Văn phòng trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thẩm định và phê duyệt ngay, không để người dân và DN phải chờ đợi lâu khi giải quyết các TTHC.

Bên cạnh đó, UBND TX. Phú Mỹ đã cắt giảm 50% thời gian giải quyết 288 TTHC thuộc thẩm quyền; nâng cao văn hóa ứng xử của các cán bộ, công chức và cơ sở vật chất tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Đồng thời thành lập tổ rà soát TTHC cho người dân tại nơi hướng dẫn ban đầu nhằm giúp người dân không phải đi lại nhiều lần bổ sung thủ tục.

Tại Sở TN-MT, sở đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 13 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai từ 1 đến 5 ngày so với quy định. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ khi xác định giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, đã rút ngắn được thời gian xác định nghĩa vụ tài chính từ 67 ngày xuống còn 48 ngày, rút ngắn được 19 ngày.

Tương tự, tại TP. Vũng Tàu, bên cạnh việc nỗ lực cắt giảm 50% thời gian giải quyết của 100% TTHC; cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc; không có tình trạng đi trễ, về sớm hoặc vắng mặt ở cơ quan dẫn đến các tổ chức công dân phải chờ đợi khi đến liên hệ giải quyết công việc. Bên cạnh đó, UBND thành phố tăng cường kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị; đơn giản hóa thành phần hồ sơ.

Chủ trì họp Phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022 vào ngày 19/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện TTHC, đến năm 2025 đạt hơn 90% mức độ hài lòng. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các cấp, các ngành cần xác định CCHC là một khâu quan trọng, đột phá, phải được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ ở tất cả các cấp hành chính trên cơ sở quan điểm chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn. Đầu tư cho CCHC là đầu tư cho phát triển. Người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, động lực, mục tiêu của CCHC.

Tăng sự hài lòng của người dân, DN

Theo ông Trương Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, trong 9 tháng năm 2022, sở đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 55 Quyết định công bố 503 TTHC (267 thủ tục mới và chuẩn hóa, 108 thủ tục sửa đổi, 128 thủ tục bị bãi bỏ) và ban hành 32 Quyết định phê duyệt 998 quy trình nội bộ; 15 Quyết định cắt giảm 1.212 TTHC; đồng thời cập nhật 375 TTHC lên cơ sở dữ liệu của Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG); kiểm thử và cấu hình 337 dịch vụ công lên Cổng DVCQG.

Bên cạnh đó, ngày 30/9, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện khâu đột phá nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với thời gian quy định của Bộ TTHC. Trong đó, yêu cầu, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với quy định hiện hành của ít nhất 40% TTHC trên tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã so với thời gian quy định của Bộ TTHC để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và mức độ hài lòng của người dân, DN đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

“Cụ thể, lộ trình từ năm 2022-2025, thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết đối với ít nhất 40% trên tổng số TTHC. Trong đó thời gian rút ngắn của từng TTHC của năm 2022 phải giảm từ 25-35% thời gian giải quyết so với thời gian quy định của Bộ TTHC; năm 2023, thời gian rút ngắn của từng TTHC phải giảm từ 35-40% thời gian giải quyết; năm 2024, thời gian rút ngắn của từng TTHC phải giảm từ 40-45% thời gian giải quyết và đến năm 2025, thời gian rút ngắn của từng TTHC phải giảm từ 45-50% thời gian giải quyết”, ông Trương Thanh Phong thông tin.

