ĐẢNG VIÊN TIÊN PHONG, VÌ HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI DÂN - Kỳ 2: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau

Tính đến tháng 9/2022, Bà Rịa - Vũng Tàu có 47/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 25 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Các đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia và dẫn dắt, vận động nhân dân chung tay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Không dừng ở đó, thực hiện phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025, các tổ chức đảng, đảng viên vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình.

Ông Lê Văn Hưng (bìa phải), đảng viên Chi bộ quân sự xã Bàu Lâm, huyện Xuyện Mộc đã hiến hơn 800m2 đất ở và trồng tiêu, cà phê để làm đường giao thông nông thôn.

Phát huy vai trò “đầu tàu”

Cùng chúng tôi đi trên con đường khang trang, sạch đẹp nối từ ấp 2 Tây ra trục đường chính của xã, bà Phan Thị Nga, Bí thư Chi bộ ấp 2 Tây, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc chia sẻ: “Trước đây con đường này nhỏ hẹp và bùn đất, người dân trong thôn muốn vận chuyển nông sản rất khó khăn hoặc phải đi vòng ra con đường khác khá xa. Để mở rộng đường, ông Lê Văn Hưng, đảng viên Chi bộ quân sự xã Bàu Lâm đã hiến hơn 800m2 đất ở và trồng tiêu, cà phê của mình làm đường giao thông nông thôn. Giá trị phần đất hiến quy đổi thành tiền ước khoảng 1,2 tỷ đồng. Nhờ việc làm nêu gương của ông Hưng mà Chi bộ ấp đã vận động được thêm 30 hộ dân khác cùng đồng lòng hiến phần đất của mình. Những con đường mới được mở ra, không chỉ giúp cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa dễ dàng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”.

Tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu, các tuyến trên địa bàn thôn 5 giờ đã trải nhựa mới thẳng tắp, sạch đẹp. Ông Huỳnh Quang Khải, Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn giới thiệu: “Có được những ngõ thôn được trải nhựa rộng rãi này là nhờ vào phong trào vận động nhân dân đóng góp làm đường của Chi bộ thôn 5, mà các đảng viên là người nêu gương đóng góp và vận động nhân dân làm theo. Đến nay, 4 ngõ thôn với tổng chiều dài 400m, kinh phí xây dựng 253 triệu đồng đã hoàn thành. Những tuyến đường này đã góp phần hoàn thiện dần hạ tầng giao thông nông thôn, thực hiện tốt các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng NTM ở địa phương”. Nhờ những đóng góp này, Long Sơn nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí xã NTM- trở thành xã cuối cùng của tỉnh đạt chuẩn NTM theo Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh.

Thực hiện mô hình “Xanh và sáng”, ông Lương Văn Thu, Bí thư Chi bộ ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ vận động nhân dân trồng hoa và thắp sáng tuyến đường kiểu mẫu 300m ở tổ 12, ấp Mỹ An. Ngắm hàng chục loài hoa đang khoe sắc đua nở, ít ai nghĩ rằng cách đây không lâu đây là tuyến đường cỏ dại mọc um tùm, thậm chí cản trở giao thông. Để cải tạo, ông Lương Văn Thu đã cùng các đảng viên trong chi bộ ấp Mỹ An vận động 10 hộ dân sinh sống hai bên đường cùng đóng góp mua cây, phân để trồng hoa. Việc tưới cây, chăm sóc hoa được các đảng viên trong chi bộ luân phiên thực hiện. Nhờ đó, đường hoa mỗi ngày thêm rực rỡ. Bên cạnh đó, ông Lương Văn Thu còn vận động đảng viên trong chi bộ ấp Mỹ An đóng góp mua và trồng 10 trụ đèn chiếu sáng với số tiền 16 triệu đồng để góp phần cảnh sắc nông thôn nơi đây sáng, xanh, sạch đẹp.

Tiên phong xây dựng NTM nâng cao

Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2016, xã Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ) tiếp tục nỗ lực hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong đó, đã nâng chất lượng 15/15 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tại Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 11/5/2022. Công cuộc xây dựng NTM ở Tóc Tiên đã mang đến những sinh khí mới, bộ mặt nông thôn thay đổi đồng bộ, hiện đại theo hướng “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao. Hơn 20 tuyến đường ở các tổ dân cư đã được lắp đặt đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời với kinh phí hơn 200 triệu đồng. Những kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ phấn khởi nói: Các đảng viên đã tiên phong, gương mẫu trong phát triển kết nối hạ tầng, kinh tế - xã hội, củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến nay, diện mạo nông thôn địa phương đã được đổi thay rõ nét, hệ thống đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng, điện, trường, trạm y tế được đảm bảo. 100% các trục đường thôn và liên thôn được cứng hóa; nâng cao đời sống của người dân kể cả vật chất lẫn tinh thần, hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao.

Từ năm 2020, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức đã được công nhận đạt chuẩn NTM và đang phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao, tiến đến NTM kiểu mẫu trong giai đoạn 2021-2025. Chung tay với Đảng bộ xã Láng Lớn, trong tháng 6/2022, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy xã tổ chức Lễ phát động phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng NTM nâng cao năm 2022”.

Ngay sau lễ phát động, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao 6 căn nhà đại đoàn kết; tặng con giống, camera an ninh và xây dựng tuyến đường hoa “Xanh - sạch - đẹp - an ninh” cho địa phương. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 530 triệu đồng. Đợt ra quân này là sự tiếp nối và lan tỏa hơn nữa ý thức trách nhiệm trong xây dựng NTM nâng cao của đảng viên cũng là góp phần giúp địa phương hoàn thành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Xây dựng đô thị xanh – sạch

Ngày 10/9 vừa qua, hơn 400 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trực thuộc Thành ủy, UBND, các đoàn thể, khối lực lượng vũ trang trên địa bàn TP. Vũng Tàu đã cùng ra quân dọn dẹp rác từ đại dương dạt vào khu vực biển Bãi Trước, Bãi Dâu, Bãi Dứa. Đây là mô hình đảng viên tham gia dọn vệ sinh bãi biển nhằm hưởng ứng phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng đô thị văn minh” năm 2022.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu cho hay, các loại rác như: túi nilon, hộp xốp, cành cây mục, lục bình… thường xuyên dạt vào bờ biển Vũng Tàu kéo thành vệt dài đến hàng km gây ô nhiễm. Để làm sạch môi trường bãi biển, tạo cảnh quan sạch sẽ cho du khánh tham quan, tắm biển, TP. Vũng Tàu đã huy động đảng viên tiên phong trong việc dọn. Kết quả đã thu gom khoảng 12 tấn rác thiên nhiên tại các bãi biển. Qua đó, tạo hiệu ứng lan tỏa, kêu gọi nhân dân và du khách chung tay làm sạch bờ biển, bãi tắm, khu du lịch, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần giữ gìn danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN”.

Thời gian qua, phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng đô thị văn minh” cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố có 17 đơn vị hành chính cấp xã, phường; số phường đạt chuẩn văn minh đô thị là 10/16 phường, đạt tỷ lệ 62,5%; 1 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ khu phố, thôn đạt chuẩn văn hóa đạt 93,6%; tỷ lệ hộ gia đình được công nhận chuẩn văn hóa là 98,65%”, bà Lê Thị Thanh Bình thông tin.

Để phố phường sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn, ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy phường Mỹ Xuân (TX. Phú Mỹ), triển khai thí điểm lắp đặt 100 thùng rác công cộng trên các tuyến phố chính. Ngay sau đó, 17/17 chi bộ đăng ký thực hiện mô hình; kết quả đã vận động mua 202/100 thùng rác, trị giá hơn 116 triệu đồng, đặt tại các tuyến đường tại 8 khu phố: Phước Hưng, Phước Lập, Mỹ Tân, Thị Vải, Phú Thạnh, Mỹ Thạnh, Bến Đình, Phú Hà (đạt tỷ lệ 202%). Mô hình được đa số người dân đồng tình, ủng hộ vì cho rằng lắp đặt thùng rác công cộng rất cần thiết, người dân đã có ý thức bỏ rác vào thùng, không tự ý xả rác bừa bãi ra lòng đường, vỉa hè, dần hình thành nếp sống văn minh đô thị.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ cho hay, bên cạnh mô hình lắp đặt thùng rác, 9 tháng năm 2022 đã có 783 lượt cán bộ, đảng viên và 381 lượt nhân dân tổ chức 51 đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải các tuyến đường đô thị, khơi thông cống rãnh, phát quang cây xanh, phát cỏ hai bên đường dân sinh; vận động trồng hoa tại các tuyến đường tạo cảnh quan sạch, đẹp.

Phấn đấu đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn NTM nâng cao Theo Sở NNPTNT, thu nhập bình quân tại các xã xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đạt 61,7 triệu đồng/người/năm. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 80,85%; 18 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt 40%; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

(Còn nữa)

Bài, ảnh: PHÚC LƯU - HUYỀN TRANG