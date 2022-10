Đại tá Lê Xuân Bình giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Chiều 18/10, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao trách nhiệm, quyền hạn Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh và chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Lãnh đạo Quân khu 7 và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng hoa và trao quyết định đến Đại tá Nguyễn Tâm Hùng và Đại tá Lê Xuân Bình.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư ĐUQS tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, Đại tá Lê Xuân Bình, Sư đoàn Trưởng Sư đoàn 5 - Quân khu 7 được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, thay Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nghỉ hưu theo chế độ.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tâm Hùng cũng bàn giao trách nhiệm, quyền hạn Phó Bí thư ĐUQS tỉnh cho Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Bí thư Thường trực ĐUQS tỉnh và chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho Đại tá Lê Xuân Bình.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng và ông Phạm Viết Thanh ghi nhận những cống hiến, đóng góp của Đại tá Nguyễn Tâm Hùng đối với thành tích của lực lượng vũ trang tỉnh, đặc biệt trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đồng thời, lãnh đạo Quân khu 7 và lãnh đạo tỉnh đề nghị Đại tá Lê Xuân Bình trên cương vị mới luôn nỗ lực phấn đấu làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương trong công tác giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tin, ảnh: MINH NHÂN