Trong 2 ngày 1 và 2/10, tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2022.

Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Trong chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đã tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam; quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); Luật phòng, chống tác hại của ma túy cho 300 chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên và nhân dân trên địa bàn các xã An Thủy, Tân Thủy, An Hòa Tây; tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” cho học sinh các trường THCS An Thủy, THCS An Hòa Tây và THCS Trần Hữu Nghiệp; tặng 120 suất học bổng và 20 xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó; tặng 300 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 2.000 cờ Tổ quốc cho ngư dân trên địa bàn huyện Ba Tri.

Tin, ảnh: MINH NHÂN