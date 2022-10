Biểu dương người cao tuổi bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 31/10, Công an TP.Vũng Tàu đã tổ chức biểu dương người cao tuổi là điển hình tiên tiến phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2021.

Qua 5 năm thực hiện, lực lượng công an và các hội viên hội người cao tuổi trên địa bàn thành phố đã thực hiện tốt nội dung chương trình phối hợp hành động do Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Công an đề ra.

Hội Người cao tuổi TP.Vũng Tàu phối hợp công an cùng cấp tổ chức 379 buổi tuyên truyền pháp luật cho 12.778 lượt người. Các hội viên người cao tuổi cung cấp cho công an 698 tin liên quan đến tội phạm, ANTT. Trong đó, 520 tin có giá trị giúp công an điều tra làm rõ, xử lý nhiều đối tượng phạm pháp hình sự; tổ chức quản lý, giáo dục 231 đối tượng lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng...

Dịp này, Công an TP.Vũng Tàu trao 2 Bằng khen của Bộ Công an cho 1 tập thể và 1 cá nhân; 18 Giấy khen của UBND TP.Vũng Tàu cho 18 cá nhân có thành tích xuất sắc.

TRÍ NHÂN