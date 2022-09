Thúc đẩy giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm

Quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong 4 tháng cuối năm. Xác định thúc đẩy đầu tư và giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng nhằm sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, qua đó góp phần kích cầu, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, thu hút các nguồn lực đầu tư xã hội khác. Đó là chỉ đạo của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trong phần phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, vào chiều 16/9.

Từ trái sang: Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục có những giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh hơn nữa tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chăm lo công tác an sinh, phúc lợi xã hội và triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế. Giữ vững mục tiêu kiểm soát dịch bệnh. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin cho trẻ em đến 17 tuổi, tiêm mũi nhắc lại đối với người từ 18 tuổi trở lên. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tập trung chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách lớn tạo cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Tập trung hoàn thành thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm…

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tham dự Kỳ họp.

Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thảo luận và thông qua dự thảo 15 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, đầu tư công.

Kỳ họp cũng thực hiện bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 4 ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, với 47/50 số phiếu (2 đại biểu vắng mặt), ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Bà Rịa đã trúng cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Các ông: Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư; Võ Huy Hoàng, Giám đốc Sở Tư pháp; Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông và Võ Thanh Phong, Giám đốc Sở Ngoại vụ được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Tuấn, do được cơ quan cấp trên điều động nhận nhiệm vụ khác; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Tuấn (nguyên Giám đốc Sở TT-TT) do được bố trí công việc khác và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Dương Minh Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Tư pháp) do đã chuyển công tác đến ngoài địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA- NHẬT LINH