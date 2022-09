Thi đua bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3 đã tích cực triển khai thực hiện phong trào “Thi đua Quyết thắng” bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Qua đó góp phần làm chủ vùng biển của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 3 tăng gia sản xuất.

Bảo quản tốt vũ khí

Ghé thăm Tàu 4031 - Vùng CSB 3 ngày thứ Năm, tuần thứ 3 hàng tháng, chắc hẳn ai cũng đều ấn tượng trước hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thực hiện “Ngày kỹ thuật” trong không khí say sưa và tràn đầy hứng khởi. Sau vài phút phân công công việc, từng người khẩn trương tháo rời từng chi tiết, bộ phận của các loại máy móc rồi dùng khăn đặc chủng lau chùi, kiểm tra thông số kỹ thuật bằng thiết bị chuyên dùng... Ở công đoạn cuối cùng, các cán bộ, chiến sĩ bôi dầu mỡ khép kín quy trình bảo dưỡng.

“Bảo quản tốt vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) sẽ kéo dài tuổi thọ và đem lại hiệu quả sử dụng cao nhất”, Đại úy Trịnh Đình Ngọc, Thuyền trưởng Tàu 4031 chia sẻ.

Cũng như Tàu 4031, phương tiện, VKTBKT hoạt động dài ngày trên biển chịu nhiều tác động khắc nghiệt của môi trường nên dễ hư hỏng. Do đó, 100% đơn vị trực thuộc Vùng CSB 3 đều chú trọng thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” bằng cách duy trì tốt nền nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật; thực hiện nghiêm chỉ thị, quy định của các cấp về dự trữ đạn, công cụ hỗ trợ; cơ động lực lượng, vận chuyển vũ khí trang bị, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nhờ đó, Vùng CSB 3 luôn bảo đảm tốt vũ khí, đạn dược cũng như số lượng, chất lượng tàu, xuồng cho các nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển.

Ngoài ra, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 cũng thường xuyên động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ nêu cao tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực trong phong trào nghiên cứu khoa học, cải tiến thiết bị, mô hình học cụ, nâng cấp kéo dài hạn sử dụng của vũ khí, trang bị. Qua phong trào, đã có 20 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ được ứng dụng vào thực tế, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện như: “Hệ thống bia bắn súng, pháo đối hải áp dụng công nghệ thông tin điều khiển và báo bia từ xa bằng thiết bị phát sóng vô tuyến”; “Hệ thống hút khô tự động trên tàu CSB”; “Bộ giá bia bắn súng bộ binh tháo lắp nhanh”.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua

Rời những con tàu đậu trên cầu cảng, chúng tôi tiếp tục trở lại với doanh trại của Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 giữa lúc trời vừa đứng bóng, dọc con đường nhựa trải dài là hàng trăm tán cây xanh tỏa bóng mát, những bảng biểu, pa nô, khẩu hiệu mới mẻ, chỉnh chu hiện diện hai bên đường.

Theo Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng CSB 3, nhận thấy việc thực hiện tốt phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” như một bước cụ thể hóa phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, tạo tiền đề cho việc xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị, từ ngày thành lập đến nay, Vùng CSB 3 đã cải tạo, sửa chữa hơn 8.000m2 nhà, công trình; làm mới 3.944m3 sân bãi, 12.100m2 đường nội bộ; xây mới, sửa chữa hệ thống điện, thoát nước; trồng hơn 5.000 cây bóng mát, lấy gỗ, ăn quả, 5.000m2 thảm cỏ, 1.200m2 vườn hoa. Ngoài ra, hệ thống xử lý rác, chất thải tập trung cũng được bố trí đầy đủ, khoa học, bảo đảm vệ sinh môi trường.

“Hiệu quả của phong trào “Thi đua Quyết thắng” góp phần nâng cao chất lượng toàn diện của đơn vị cả về nhận thức và hành động, việc làm; khắc phục khâu yếu, mặt yếu để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo đảm an ninh trật tự trên biển. Chúng tôi sẽ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng” nhằm khơi dậy ý thức tự giác, tự rèn của mọi cá nhân bằng nhiều hình thức thích hợp, sát với từng đối tượng để tiếp tục đưa phong trào này ngày càng trở thành thói quen tự giác, việc làm thường xuyên, hằng ngày của mọi cán bộ, chiến sĩ”, Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN