Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh cho ý kiến về 2 dự án đặc biệt quan trọng của tỉnh

Đó là các Dự án tuyến đường nối từ cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu tới TP. Vũng Tàu và Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công viên văn hoá – đô thị mới Bàu Trũng.

Ông Phạm Viết Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ông Phạm Viết Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự còn có nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Dự án tuyến đường kết nối cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu đến vòng xoay Quốc lộ 51B, 5C TP. Vũng Tàu dự kiến được chia làm 2 đoạn. Đoạn 1 từ nút giao Quốc lộ 56 (TP. Bà Rịa) đến vòng xoay Vũng Vằn, TP. Bà Rịa dài 6,1km đi qua địa bàn TP. Bà Rịa và huyện Long Điền. Đoạn 2 từ vòng xoay Vũng Vằn đến vòng xoay đường 51B, 51C (TP. Vũng Tàu) dài khoảng 9,55km đi qua địa bàn huyện Long Điền và TP. Vũng Tàu.

Hiện nay, UBND tỉnh đang nghiên cứu để chọn phương án triển khai phù hợp, bảo đảm khai thác kết nối, khai tác hiệu quả cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu; tạo không gian đô thị hiện đại, phù hợp với quy hoạch cũng như hiện trạng tuyến đường.

Ông Trần Văn Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị, cần nghiên cứu phương án xây dựng thêm hệ thống đường sắt để phục vụ phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Về Khu công viên văn hoá – đô thị mới Bàu Trũng, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 172,99ha thuộc địa phận phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu; phía Đông Bắc giáp đường Nguyễn Hữu Cảnh; phía Tây Nam giáp đường Nguyễn An Ninh; phía Đông Nam giáp đường 3/2; phía Tây Bắc giáp đường 2/9. Tính chất quy hoạch: là công viên văn hoá, thể thao, dịch vụ vui chơi giải trí gắn với cây xanh, hồ cảnh quan và hồ điều hoà của TP. Vũng Tàu; khu nhà ở hiện trạng cải tạo chỉnh trang kết hợp công trình công cộng từ đường Nguyễn An Ninh đến hẻm 442 Bình Giã và khu nhà ở xã hội; khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới được đầu tư hiện đại, hài hoà với cảnh quan chung khu vực.

Ông Nguyễn Tuấn Minh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị, cần có thêm và đẩy nhanh việc thực hiện một số dự án trọng điểm để phục vụ nhu cầu phát triển của tỉnh.

Tại cuộc họp, nguyên lãnh đạo tỉnh đều bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi tỉnh đã bắt đầu thực hiện những dự án có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển trong tương lai của Bà Rịa – Vũng Tàu. Đồng thời, các nguyên lãnh đạo tỉnh đã đóng góp một số ý kiến trong việc thực hiện các dự án trên. Các ý kiến đều thống nhất, phương án thực hiện 2 dự án này đều phải giúp tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng để đón các vận hội, thời cơ và trở thành đô thị hiện đại; đồng thời, phải có tầm nhìn dài hạn, phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài của tỉnh.

Ông Nguyễn Trọng Minh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phương án xây dựng cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu cần phải có tầm nhìn cho nhu cầu phát triển của tỉnh trong tương lai xa hơn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những ý kiến đóng góp tâm huyết của nguyên lãnh đạo tỉnh; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh, các đơn vị tư vấn tiếp thu để hoàn thiện phương án thực hiện các dự án. Ông Phạm Viết Thanh cũng nhấn mạnh, việc thực hiện dự án cần phải tính toán đến nhiều yếu tố, vừa phải nhanh về tiến độ nhưng phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

PHÚ XUÂN