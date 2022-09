Điều chỉnh chủ trương đầu tư 12 dự án

* Ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Bà Rịa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 16/9, HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề). Kỳ họp đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án, thông qua các chính sách về lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp. Ảnh: PHÚC LƯU

Nhiều dự án được tăng vốn

Tại kỳ họp, có tổng cộng 12 dự án được trình xin điều chỉnh chủ trương đầu tư và đều được HĐND tỉnh thông qua chủ trương: Dự án Cải tạo, mở rộng đường ven biển đoạn từ Cửa Lấp đến ngã ba Lò Vôi; dự án Nâng cấp, mở rộng đường 328 đoạn Phước Tân - Phước Bửu - Hồ Tràm; dự án Đường quy hoạch số 34A và đường quy hoạch số 21, thị trấn Phước Bửu; dự án Đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hoà Bình đoạn từ cầu suối Lúp đến đường 765; dự án Mở rộng, nâng cấp đường Bàu Bàng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc; dự án Cải tạo, nâng cấp 5 tuyến đường đô thị, thị trấn Phước Bửu; dự án Trường THPT Phước Tỉnh, huyện Long Điền; dự án Nâng cấp đường Tỉnh lộ 44B thuộc địa phận huyện Long Điền và Đất Đỏ; dự án Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Chẩn đoán Y khoa cũ thành Bệnh viện Mắt; dự án 20km đường nội thị thành phố Bà Rịa (giai đoạn 1); dự án Đường Bình Ba - Bình Trung; dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: PHÚC LƯU

Đáng chú ý trong số các dự án này, có Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo (giai đoạn 1). Đây là dự án có tính cấp thiết đối với địa bàn huyện Côn Đảo. Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 14/12/2018. UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1422/QĐ-UBND, ngày 07/6/2019 với tổng mức đầu tư khoảng 167,735 tỷ đồng (trong đó chi phí đền bù GPMB 5,085 tỷ đồng). Dự án khởi công vào tháng 4/2020.

Tại thời điểm lập dự án đầu tư, giá đất tạm tính để lập phương án bồi thường là tương đối phù hợp với giá thị trường. Trong quá trình thực hiện, giá đất tăng rất cao, dẫn đến việc giá đất bồi thường cao hơn giá đất tạm tính khi lập Báo cáo chủ trương đầu tư. Đồng thời, giá đất do UBND tỉnh ban hành để áp dụng tính hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp; giá bồi thường nhà, vật kiến trúc đều tăng so với tại thời điểm lập báo cáo chủ trương đầu tư. Theo đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng từ 5,085 tỷ đồng lên 36,289 tỷ đồng (tăng 31,204 tỷ đồng).

Một dự án đáng chú ý khác cũng xin điều chỉnh tổng mức đầu tư do chênh lệch giá đất so với thời điểm áp giá đền bù là Dự án Nâng cấp đường Tỉnh lộ 44B thuộc địa phận huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ. Dự án này được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 14/12/2018, tổng mức đầu tư 424,720 tỷ đồng. Quá trình thực hiện, do áp dụng theo giá đất khảo sát tại thời điểm năm 2021, do vậy chi phí bồi thường, GPMB, tái định cư tăng cao. HĐND tỉnh đã quyết nghị tổng mức đầu tư mới là 609,919 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Đặng Minh Thông (thứ 3 từ phải qua), cùng các Ủy viên UBND tỉnh mới được bầu và cảm ơn những đóng góp của ông Trần Văn Tuấn (thứ 3 từ trái qua), vừa được HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chờ nhận nhiệm vụ mới.

Hỗ trợ học phí, tiền ăn, siết chặt quy định các khoản thu trong trường học

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, HS THPT công lập và ngoài công lập; học viên học tại các cơ sở GDTX theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh quyết nghị, năm học 2022-2023, trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, HS THPT công lập và ngoài công lập; học viên học tại các cơ sở GDTX theo chương trình giáo dục phổ thông được thành lập, cấp phép hoạt động theo quy định trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ học phí.

Mức hỗ trợ bằng phần chênh lệch mức thu học phí năm học 2021-2022 so với năm học 2022-2023 (quy định tại Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục MN, giáo dục phổ thông công lập và GDTX trên địa bàn tỉnh). HS được hỗ trợ theo số tháng học tập thực tế tại các cơ sở giáo dục theo quy định, tối đa không quá 9 tháng/năm học đối với trẻ em MN, HS phổ thông, học viên tại cơ sở GDTX.

* Miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh. Các đại biểu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: PHÚC LƯU Trong chương trình Kỳ họp thứ Chín, với 47 phiếu của đại biểu đồng ý, đạt tỷ lệ 92.16%, ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bà Rịa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đặng Minh Thông là chuyên viên cao cấp; sinh ngày 23/03/1977, quê quán: phường Phú Chánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng; Cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, các đại biểu HĐND tỉnh cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Tuấn. Ông Trần Văn Tuấn được cơ quan có thẩm quyền bố trí công việc khác. Kỳ họp tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông do chuyển công tác khác; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Minh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp. Trước đó ông Dương Minh Tuấn có đơn gửi Thường trực HĐND tỉnh xin thôi làm đại biểu HĐND tỉnh do đã chuyển công tác đến Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh. Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó, các ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Võ Huy Hoàng, Giám đốc Sở Tư pháp; Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Võ Thanh Phong, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh. Ông Lê Ngọc Linh là chuyên viên chính; sinh ngày 24/01/1970, quê quán: xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế công, Kỹ sư Cầu đường; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Võ Huy Hoàng là chuyên viên chính; sinh ngày 19/02/1979, quê quán: xã Long Phước, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Đỗ Hữu Hiền là chuyên viên chính; sinh ngày 10/8/1976, quê quán: xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Võ Thanh Phong là chuyên viên chính; sinh ngày 05/02/1972, quê quán: TT. Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tiếng Anh; Cao cấp lý luận chính trị. NGỌC NGUYỄN

Tổng kinh phí hỗ trợ học phí cho các nhóm đối tượng này là hơn 112,5 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ cho HS THPT công lập và ngoài công lập, học viên tại các cơ sở GDTX theo chương trình phổ thông là hơn 61,3 tỷ đồng; cho trẻ nhà trẻ, mẫu giáo 3-4 tuổi trong và ngoài công lập là hơn 51 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng thông qa Nghị quyết quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập: Dịch vụ phục vụ tổ chức các lớp học bán trú (gồm tiền ăn bán trú, đồ dùng bán trú, phục vụ bán trú…); Dịch vụ phục vụ ngoài giờ học chính khóa (giữ trẻ MN ngoài giờ chính khóa, học tiếng Anh…); Dịch vụ phục vụ trực tiếp cho HS (vệ sinh trường lớp, giấy thi, giấy nháp phục vụ kiểm tra tập trung). Hàng năm, căn cứ vào các khoản thu, mức thu theo quy định tại Nghị quyết này, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch thu, chỉ các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục. Tùy theo tình hình thực tế của từng đơn vị, các cơ sở giáo dục có thể xác định mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong kế hoạch thu chi thấp hơn mức thu được quy định tại Nghị quyết trên cơ sở thỏa thuận với phụ huynh HS. Việc thu chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục phải đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng thông qua Nghị quyết hỗ trợ tiền ăn cho HS Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Theo đó, HS Trường Phổ thông dân tộc Nội trú được hỗ trợ thêm tiền ăn ngoài chế độ tiền ăn đang được hưởng theo quy định hiện hành. Mức hỗ trợ bằng 80% mức lương cơ sở/HS/tháng từ năm học 2022-2023 và tính theo số tháng học thực tế của HS nhưng không quá 10 tháng/năm. Dự kiến kinh phí thực hiện sau khi hỗ trợ thêm tiền ăn cho HS Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh là hơn 4,7 tỷ đồng.

Mô hình dự án nhà máy thu gom và xử lý nước thải Côn Đảo.

Tập trung cao độ hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ triển khai, giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh cho biết, trước khi diễn ra Kỳ họp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh thông qua Phương án điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (01/01/2020 - 31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo thẩm quyền quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, những những vướng mắc, ách tắc về giá bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Do đó, đề nghị UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện.

Trong những tháng cuối năm, dự báo tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều thách thức, tình hình dịch bệnh, thiên tai khó lường, với mục tiêu xuyên suốt là hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2022, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục có những giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh hơn nữa tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm và cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là tập trung cao độ, nỗ lực tối đa cho giai đoạn “nước rút” trong 4 tháng cuối năm để triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra. Nhất là rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư xây dựng cơ bản; xác định thúc đẩy đầu tư và giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm nhằm sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, qua đó góp phần kích cầu, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm; các công trình hoàn thành sẽ là điều kiện, động lực quan trọng để thu hút các nguồn lực đầu tư xã hội khác.

Đồng thời tiếp tục chăm lo công tác an sinh, phúc lợi xã hội và triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế theo chương trình của Trung ương, chương trình của tỉnh. Thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em; triển khai tốt chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, giữ vững mục tiêu kiểm soát dịch bệnh để tạo điều kiện thuận lợi chăm lo sức khỏe nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022 là đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin cho trẻ em đến 17 tuổi, tiêm mũi nhắc lại đối với người từ 18 tuổi trở lên; nâng cao ý thức, trách nhiệm, khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và sốt xuất huyết; có các phương án bảo đảm về cơ sở vật chất, không để thiếu vắc xin, vật tư, sinh phẩm, thuốc phòng, chữa bệnh.

PHÚC LƯU, KHÁNH CHI