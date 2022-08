Điều hành linh hoạt, chắc chắn, không giật cục

Thu ngân sách của BR-VT đã đạt hơn 90% dự toán Tại BR-VT, 7 tháng đầu năm 2022, tỉnh tiếp tục thực hiện quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của Chính phủ, mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế - xã hội. Việc điều chỉnh biện pháp phòng dịch đã tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh từng bước phục hồi mạnh mẽ, sản xuất công nghiệp và hầu hết các ngành dịch vụ đã hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường. Các ngành, các cấp của tỉnh đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo, triển khai kịp thời các kế hoạch, chương trình công tác của năm 2022 và cơ bản bảo đảm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo lộ trình. Một số ngành và lĩnh vực đạt mức tăng trưởng cao hơn bình quân kế hoạch cả năm như: Giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu thô và khí đốt) tăng 10,11% (NQ 9,82%); tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,42% (NQ 11,05%); doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 6,28% (NQ 5,61%); doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 76,17% (NQ 34,06%); kim ngạch xuất khẩu tăng 11,83% so với cùng kỳ (NQ 8,42%). Đáng chú ý, tổng thu ngân sách 7 tháng đã đạt hơn 90% dự toán cả năm, tăng 31,2% so cùng kỳ, trong đó thu ngân sách nội địa đạt 81,4% dự toán cả năm, tăng 14,3% so cùng kỳ… Các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông... đều triển khai đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế theo lộ trình. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được chú trọng, bảo đảm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ; bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và duy trì trật tự an toàn xã hội; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo,…đều có nhiều cải thiện.