Ký kết phối hợp trong lĩnh vực truyền hình

Ngày 18/8, Công an tỉnh và Đài PT-TH tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực truyền hình.

Theo đó, 2 đơn vị sẽ trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 2 cơ quan; phối hợp bảo đảm ANTT trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình; an toàn trụ sở cơ quan, công trình quan trọng về an ninh quốc gia do Đài PT-TH tỉnh quản lý; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực an ninh, trật tự, các mặt hoạt động và kết quả công tác của lực lượng công an trong bảo đảm ANTT, thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”…

Ngoài ra, 2 đơn vị cũng sẽ đẩy mạnh phối hợp sản xuất các bản tin, phóng sự, chương trình về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, từ đó giúp nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

TRÍ NHÂN - THÀNH TRUNG