Công an tỉnh thực hiện hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản

Chiều 1/8, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Công an tỉnh.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày tóm tắt tình hình và kết quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Theo đó, Công an tỉnh đã thực hiện hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình tội phạm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng các kế hoạch, chương trình, chỉ đạo trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phù hợp tình hình, không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức, phức tạp, nguy hiểm.

Công an tỉnh cũng đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Cơ quan điều tra các cấp chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, kinh tế, buôn lậu, môi trường, ma túy…

Công an tỉnh đã triển khai thực hiện theo đúng lộ trình chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc đẩy mạnh thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Kết quả, tính đến tháng 7/2022, Công an tỉnh đã bố trí 47/47 xã (đạt 100%, mỗi xã đạt 5 cán bộ) với tổng số 253 người.

Về thực hiện Đề án 06, trong 7 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thu nhận 100.365 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử.

Tại buổi làm việc, Công an tỉnh cũng kiến nghị, đề xuất một số nội dung như: Tăng cường đội ngũ biên chế, trụ sở, kinh phí cho lực lượng công an xã; đề xuất tách, thành lập Phòng Cảnh sát đường thủy từ Phòng CSGT hiện nay; nâng cấp đường truyền mạng nội bộ của Bộ Công an trước mắt đảm bảo kết nối, truyền dữ liệu của phần mềm đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới và xử lý vi phạm…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương một số mặt công tác đạt hiệu quả cao của Công an tỉnh, đã thực hiện đạt và vượt 82/84 mục tiêu, chỉ tiêu mà Bộ Công an giao.

Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý, trong thời gian tới, Công an tỉnh cần tham mưu lãnh đạo Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ chính trị, giao nhiệm vụ cho hệ thống chính trị của tỉnh để góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, hiện đại. Đồng thời, xây dựng đề án xây dựng Công an tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, chậm nhất trong quý IV phải hoàn thành để lãnh đạo Bộ Công an duyệt trước khi trình lãnh đạo Tỉnh ủy phê duyệt…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng chỉ đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh để tháo gỡ những vướng mắc cũng như các đề xuất của Công an tỉnh đã nêu tại buổi làm việc.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN