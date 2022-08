"Bí quyết" phát triển Đảng ở huyện Long Điền

Trong khi một số tổ chức Đảng gặp khó khăn trong công tác phát triển Đảng, chỉ tiêu đạt thấp, thì đến ngày 3/8, Đảng bộ huyện Long Điền đã kết nạp 101/115 đảng viên (đạt 87,83% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao trong năm 2022). Đâu là “bí quyết” phát triển Đảng của Đảng bộ huyện Long Điền.

Chi bộ Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai (Đảng uỷ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) trao quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới. Tâm huyết, linh hoạt trong phát triển đảng

Ngày 4/4/2022, ông Vũ Công Thành (57 tuổi), Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Phước Bình (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) vinh dự được trao quyết định kết nạp Đảng. Suốt hơn 15 năm gắn bó với việc ấp, việc xã, ông Thành không ngừng nỗ lực phấn đấu, vừa làm, vừa học hỏi để hoàn thiện bản thân, tận tụy với công việc, gần gũi với người dân, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm.

Ông Vũ Công Thành bộc bạch: “Là người có đạo nhưng tôi giác ngộ, cảm tình với Đảng, được tạo nguồn cảm tình Đảng cách đây nhiều năm. Tuy nhiên do khó khăn trong việc thẩm tra, xác minh lý lịch nên chưa hoàn thiện được hồ sơ. Trước vướng mắc này, Đảng ủy xã Phước Tỉnh động viên, từng bước tháo gỡ, hoàn thành tâm nguyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam của tôi. Tôi nguyện tiếp tục nỗ lực cống hiến và phát triển bản thân hơn nữa”.

Chia sẻ cách làm trong công tác phát triển Đảng ở địa phương, ông Đỗ Viết Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Tỉnh cho biết: Năm 2022, Huyện ủy giao chỉ tiêu cho Đảng ủy xã kết nạp 20 đảng viên mới. Trên cơ sở đó, Đảng ủy đã triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác phát triển Đảng đến các tổ chức chính trị - xã hội; chỉ đạo cho các chi bộ phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công tác xây dựng nguồn phát triển Đảng ở cơ quan, đơn vị và khu dân cư. Định kỳ phân công các Đảng ủy viên cùng các chi bộ rà soát, bổ sung những nhân tố mới nhằm bồi dưỡng dự nguồn phát triển Đảng ở các chi bộ. Đồng thời hàng quý, Thường trực Đảng ủy xã tổ chức hội nghị giao ban với các chi bộ và các đoàn thể chính trị, qua đó kịp thời nắm bắt những khó khăn trong công tác tạo nguồn ở các chi bộ để có chỉ đạo định hướng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về phát triển Đảng. Đối với việc thẩm tra, xác minh lý lịch người xin vào Đảng, Thường trực Đảng ủy xã đã làm việc với bí thư các chi bộ trực thuộc, qua đó nắm chắc nguồn phát triển Đảng ở các chi bộ để chỉ đạo thực hiện các quy trình về xem xét kết nạp Đảng. Chỉ trong khoảng 4 tháng (từ tháng 4 đến tháng 7), Đảng ủy xã đã kết nạp 22 đảng viên, hoàn thành vượt chỉ tiêu của Huyện ủy giao (20 đảng viên).

Đảng ủy xã An Ngãi, huyện Long Điền cũng là tổ chức Đảng có thành tích vượt trội trong công tác phát triển đảng viên mới. Tính đến thời điểm này, Đảng ủy xã An Ngãi đã hoàn thành chỉ tiêu được Huyện ủy giao, kết nạp được 9 đảng viên mới, trong đó có 1 đảng viên thuộc Chi bộ DN An Ngãi. Đó là trường hợp bà Lê Thị Kim Huệ (SN 1980, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ vận tải Quốc Phú). Bà Lê Thị Kim Huệ chia sẻ: “Là DN đóng trên địa bàn, tôi thường xuyên đồng hành cùng chính quyền xã trong hoạt động an sinh, nhân đạo. Bên cạnh đó, cha mẹ tôi đều trên 50 tuổi Đảng, bản thân tôi cũng luôn có mong muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng nên khi được kết nạp Đảng, tôi rất hạnh phúc và tự hào”.

Tính đến ngày 3/8, Đảng bộ huyện Long Điền đã kết nạp 101/115 đảng viên (đạt 87,83% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao và đạt 71,63% theo chỉ tiêu của Huyện ủy).

Chú trọng tạo nguồn

Năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19 diễn biết phức tạp, một số Đảng bộ cấp huyện gặp khó khăn trong công tác phát triển Đảng, nhưng với sự nỗ lực, trách nhiệm, linh hoạt, Đảng bộ huyện Long Điền đã kết nạp 142 đảng viên (đạt hơn 111% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao), thành lập mới 1 Chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Để có kết quả kể trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền đã ban hành kế hoạch phát triển đảng viên từng năm. Các đảng bộ cơ sở sau khi được giao nhiệm vụ đã có sự quan tâm trong phát hiện nguồn kết nạp Đảng từ các tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, từ đó bồi dưỡng nhận thức về Đảng, về truyền thống của quê hương, đất nước.

Ông Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Điền cho biết, huyện chú trọng công tác phát triển Đảng. Để tìm được “hạt giống đỏ”, cấp ủy các cấp đã thực sự dành thời gian sâu sát cơ sở để phát hiện, bồi dưỡng; luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và thực sự đặt mình trong hoàn cảnh của những quần chúng ưu tú để gần gũi, định hướng, hỗ trợ họ vượt qua những khó khăn, thực hiện lý tưởng, con đường phát triển của mình.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG