Sức mạnh của Đảng nằm ở đảng viên tốt hay không!

“Làm gì để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đấu của Đảng” - là nội dung được các đại biểu thảo luận sôi nổi tại Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tỉnh BR-VT” do Tỉnh ủy tổ chức chiều 29/7.

Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội thảo.

Xây dựng Đảng vững mạnh là mục tiêu lớn

Báo cáo đề dẫn hội thảo, ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, toàn diện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng dự thảo Nghị quyết “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025”.

Thông tin về nội dung Nghị quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho hay, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 100% cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng quy chế làm việc bảo đảm quy định chức năng, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm và thường xuyên rà soát bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc sau đại hội và phù hợp với tình hình thực tế; 100% chi bộ duy trì sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Bà Lương Thị Lệ Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH E-TOP Việt Nam (KCN Phú Mỹ 1, TX.Phú Mỹ).

Theo ông Nguyễn Văn Xinh, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc trong toàn Đảng bộ tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Để khắc phục, hội thảo mong muốn tiếp thu những ý kiến đóng góp của các nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thảo luận ý kiến về dự thảo Nghị quyết và gợi mở các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng và phát triển tổ chức Đảng và đảng viên của tỉnh.

Chú trọng chất lượng đảng viên

Trao đổi tại hội thảo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Khánh nhấn mạnh: Các tổ chức cơ sở Đảng phải là hạt nhân lãnh đạo tại cơ sở, mỗi đảng viên phải là những chiến sĩ tiên phong trong hạt nhân lãnh đạo đó. Vì vậy, theo ông Trần Văn Khánh, công tác kết nạp Đảng không chú trọng về chỉ tiêu mà cần tăng chất lượng. Mặt khác, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; làm việc gì cũng luôn có ý thức trao đổi, tranh luận, lắng nghe, tôn trọng tập thể nhưng khi biểu quyết, đa số phải phục tùng thiểu số. Tập thể lãnh đạo nhưng cá nhân phụ trách phải chịu trách nhiệm thực hiện và dám đề xuất những gì còn chưa hợp lý; xây dựng ý thức phê bình và tự phê bình thường xuyên giúp nhau tiến bộ.

Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tỉnh BR-VT” đã góp phần làm rõ thêm ưu điểm, hạn chế, những bài học kinh nghiệm; đề ra các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới và thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền những thành tựu mà đảng bộ tỉnh đã đạt được. Các ý kiến đóng góp, thảo luận tại hội thảo là căn cứ để tỉnh hoàn thiện dự thảo Nghị quyết “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên” trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh. Từ đó, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và tiếp tục đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tiếp theo. Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

“Đối với đảng viên phải “vừa hồng vừa chuyên”; lựa chọn cán bộ trẻ, có triển vọng đưa đi đào tạo bài bản để đáp ứng yêu cầu quy hoạch đội ngũ trong tình hình mới. Song song đó, để có cán bộ, đảng viên tốt thì cần luân chuyển xuống cơ sở công tác nhưng đúng thực chất, không hình thức, tùy tiện, chiếu lệ. Đối với cán bộ được lựa chọn qua quá trình thi tuyển phải có thời gian thử thách thực hiện tại cơ sở trước khi đề bạt. Bên cạnh đó, lựa chọn cán bộ lãnh đạo phải có tâm, có tầm, có quan điểm quần chúng, chịu khó lắng nghe, khách quan vô tư, vì lợi ích chung”, ông Trần Văn Khánh nói.

Nhấn mạnh về giải pháp chú trọng chất lượng đảng viên, ông Nguyễn Quang Phi, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử BR-VT nêu rõ, trong 3 yếu tố phát triển đảng viên gồm: số lượng, cơ cấu, chất lượng thì chất lượng đảng viên phải đặt lên hàng đầu.

Ông Nguyễn Quang Phi phân tích: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Do đó, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phải bắt đầu từ đội ngũ đảng viên. Một vấn đề đặt ra là cấp ủy cơ sở phải tăng cường, quản lý chặt chẽ, nắm chắc tình hình đội ngũ để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp: Công tác bồi dưỡng tạo nguồn, kết nạp đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đấu tranh xây dựng nội bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở…

Đến năm 2025, công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ từ 25% trở lên, cán bộ trẻ từ 15% trở lên; 100% cấp ủy viên cơ sở có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; 100% các vụ việc vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên được xem xét, xử ký kịp thời, nghiêm minh đúng theo quy định của Đảng; 100% các tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 100% tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt công tác dân vận, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và dư luận xã hội; 100% xã, phường, thị trấn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; 97% Tổ dân vận khu phố, thôn, cấp xếp loại tốt trở lên… (Trích dự thảo Nghị quyết “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025”)

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG